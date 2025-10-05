Las notas del Salamanca UDS tras ganar al Sámano: confirmado el mejor arranque de siempre en Segunda RFEF Los blanquinegros nunca habían sumado 10 puntos cumplidos los primeros cinco choques de Liga. Carrasco derriba la puerta y los laterales brillan

El Salamanca UDS confirmó este domingo, con su triunfo en Villagón por 0-2 frente a la UD Sámano, su mejor arranque de siempre en Segunda RFEF. Nunca con cinco encuentros jugados había sumado tantos puntos, 10. Ni tantos triunfos: 3. El curso pasado a estas mismas alturas los blanquinegros, bajo la dirección de Chiapas y Dueñas, eran 7º, sumaban 8 puntos y sus números eran 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota; mientras que en la campaña 2021/22, con Calderón al frente, se sumaban 7 puntos con 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas.

1,6 GOLES POR PARTIDO

Goles a favor lleva el Salamanca UDS tras 450 minutos en Liga. Tres más que el curso anterior y 6 que en la 21/22 en esta misma división. Los de Jorge García promedian 1,6 tantos por choque.

SEGUNDA PORTERÍA A CERO SEGUIDA

Más allá del foco de los goles, el segundo triunfo seguido del Salamanca UDS esta Liga tiene más aristas. Otra de ellas es la solidez defensiva. Por segundo choque seguido —por tercera vez esta temporada—, Jon Villanueva acabó el encuentro con la portería a cero. Los blanquinegros enlazan 180 minutos sin encajar, desde Abegondo en la última y desgracia acción que le costó la derrota frente al Fabril.

CARRASCO DERRIBA LA PUERTA

El canterano —la gran perla de la base este último lustro— derribó la puerta la jornada anterior dando la asistencia de gol que tumbó la resistencia de la UD Ourense en Las Pistas. Y el entrenador respondió dándole galones con una titularidad tan bien ganada como merecida. El salmantino devolvió la confianza con más motivos para la esperanza y un gol genial que abrió el camino de otro triunfo, el primero lejos de Las Pistas esta campaña. Que además tuvo el detalle de haberlo hecho en un remate bellísimo a pierna cambiada que habla muy mucho del desparpajo y el talento que atesora en sus botas. La apuesta de Jorge García y Carlos Valverde por él cada vez es menos apuesta y más realidad.

TRABAJAZO DE LOS LATERALES

La apuesta de Jorge García por dar peso a los laterales y porque se prodigaran en ataque cuantas más veces mejor, brilló con luz propia. Especialmente Parra —aunque Pulpón, que le ganó la patida en el once a Souley, también rayó a nivel—. El madrileño firmó su mejor encuentro de este inicio de curso, redondeando su actuación con la asistencia del primer tanto. Está a un gran nivel y junto con Mancebo montan una dupla que da muchos quebraderos de cabeza a los conjuntos rivales. Ayer volvieron loco a Abad hasta acabar dinamitando por ahí el encuentro.