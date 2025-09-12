Jorge García: «El equipo está en construcción... pero preparado» «Contra el Astorga queremos empezar a ver un Salamanca muy ofensivo y con el balón en su poder el mayor tiempo posible»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

El Salamanca UDS recibe este domingo al Atlético Astorga en Las Pistas y su entrenador, Jorge García, tiene claro que el equipo tiene todos los condicionantes a favor para sacar el partido adelante.

Primer partido en casa tras el empate del primer día

«El empate en un campo difícil te da un poco más de confianza para encarar la semana. Es un punto bueno pero hay que hacerlo mejor ahora en casa en unas condiciones que creo que nos benefician, pero que como no estemos con todos los sentidos activos se nos puede complicar. Creo que la confianza viene en aumento y que el equipo está preparado».

El momento del equipo

«El equipo todavía está en construcción, son muchas caras nuevas empezando por el cuerpo técnico. Es la jornada 2 y sí que queremos empezar a ver un Salamanca muy ofensivo y con el mayor tiempo posible de tenencia del balón y también que sea muy profundo. Estamos en ello, mejorando, y cambiando un poquito la cara. A todos los equipos y campos estamos en proceso y estamos en ello».

Bajas y jugadores recuperados

«Vamos mejorando: Dani Hernández ya está disponible, que es la cara nueva respecto al finde pasado. Davo y Hugo Marcos siguen en el último proceso de recuperación. Tenemos que ir viendo porque son dos cosas muy diferentes lo que tienen, y no nos queremos precipitar. Hay que ir con calma y no dar un paso en falso».

Jugar en Las Pistas

«No debe condicionarnos en nada. Sí condiciona a la afición, por el hecho de que no es nuestra casa por así decirlo, pero el partido lo tenemos que llevar a donde nosotros queremos: a atacar todo el rato al Astorga y estar atentos a sus transiciones. Creo que el campo para eso no influye porque Las Pistas están en buen estado. Llevamos toda la semana pensando que se iba a jugar allí, o sea que para los chicos no es nada raro».

El Atlético Astorga

«Es un equipo que el año pasado hizo una gran campaña en Tercera RFEF y viene a intentar quedarse lo antes posible. Va a ser un partido muy complicado en el que no tenemos que cometer errores innecesarios».

El once titular del domingo

«No tenemos nada claro. Toda la plantilla está compitiendo de lujo en cada entrenamiento y todos los que entraron contra el Bergantiños desde el banquillo y los que se quedaron fuera sumaron. Queda una sesión por delante».

La importancia de los aficionados

«Para el club y para el equipo son una pieza clave en el proyecto y que ojalá la gran mayoría de nuestra afición pueda estar presente el domingo en Las Pistas».