Salamanca UDS - Atlético Astorga: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Estos son los detalles para disfrutar del partido de la segunda jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

Viernes, 12 de septiembre 2025

Después de estrenar la temporada lejos de casa con un empate ante el Bergantiños (2-2), el Salamanca UDS se presenta a su afición con el primer compromiso del curso como local. El encuentro, que corresponde a la segunda jornada del campeonato liguero, enfrenta al cuadro salmantino con el Atlético Astorga en Las Pistas. Los de Jorge García quieren hacer bueno el punto en As Eiroas, y para ello tendrán que doblegar a uno de los conjuntos que aterrizan en la categoría desde Tercera RFEF. En el primer capítulo de Liga, el Atlético Astorga se vio superado en casa por el Real Ávila, en un duelo que se saldó con 1-3 en el luminoso.

Horario del Salamanca UDS - Atlético Astorga

El encuentro entre el Salamanca UDS y el Atlético Astorga se disputa este domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas, duelo que corresponde a la segunda jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Atlético Astorga

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el cuadro charro y el leonés, con la narración en vivo.

Dónde se juega el Salamanca UDS - Atlético Astorga

Las Pistas acogerán este domingo la cita entre el noveno y el decimosexto en la clasificación. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras en un partido oficial fue en la campaña 2023/24, cuando ambos equipos peleaban por seguir vivos en el playoff de ascenso a Segunda RFEF.