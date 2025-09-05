Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la Boutique este viernes para despachar los primeros carnets. LAYA

Dueñas, sobre la campaña de abonos: «Sabemos que la afición es gran parte de todo esto»

El director general no marca una cifra deseada de carnets: «Esperamos el mayor número»

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:24

Rafa Dueñas ha respondido a distintas preguntas este viernes, en el acto en el que el Salamanca UDS ha anunciado el nuevo patrocinador de la camiseta, además de las ruedas de prensa de Jorge García en la previa del inicio liguero, y las presentaciones de Javi Delgado y Joan Pulpón.

Entre ellas, la campaña de abonos, puesta en marcha este mismo día. El director general ha afirmado que en ningún momento pensaron en no poner a la venta los carnets: «Siempre mantuvimos la opción de tener abonados. Sabemos que la afición es gran parte de todo esto y sí que la teníamos en mente«.

En cuanto a las críticas que reciben tanto él como Manuel Lovato, esto es lo que ha dicho: «Tenemos que seguir trabajando y hacer que funcionen las cosas».

Dueñas explicó también que no tienen un objetivo de carnets vendidos: «Esperamos el mayor número, pero no puedo decir una cifra».

Sobre el Helmántico y las opciones de jugar allí el primer partido como local el domingo 14, prácticamente se remitió al comunicado del club: «Quisiéramos que estuviera al 100 %, pero la realidad es que es el 80 %. Faltan detalles, pero no depende sólo de nosotros, sino de lo que dictaminen los arquitectos».

