Derrota del Salamanca UDS en el test de Valladolid (4-1) Alineación completamente nueva de Jorge García en los anexos de Zorrilla con respecto al choque del domingo. Dos penaltis decantan un encuentro en el que Aimar marcó un gran gol

El Salamanca UDS ha salido derrotado de los anexos del estadio José Zorrilla, donde regresará este próximo 9 de noviembre para disputar ya encuentro oficial de Liga en la décima jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, por 4 a 1.

Jorge García no utilizó de salida ni uno solo de los jugadores que fueron titulares este pasado domingo en la victoria frente al Atlético Astorga y desconvocó a todos salvo a Leo Mendes, Parra, Souley, Tomi y Abraham. Sí formaron parte de la convocatoria, junto a los jugadores ya mencionados, los canteranos Lucas, Villoria, Nieto, Molina, Lázaro y Sergio.

Así, las cosas el once elegido para jugar de inicio este encuentro amistoso extra, ubicado en plena semana liguera, fue el formado por Jon Villanueva en portería; el canterano Cascón, Rivas, Marotías y Pulpón en defensa; Álex Alba, Carrasco y Hugo Parra en el medio; y Dani Hernández, Aimbar Barrera y Javi Delgado en ataque.

El filial del Real Valladolid, como los blanquinegros suma 4 puntos en las dos primeras jornadas, se adelantó muy pronto en el marcador gracias a un tanto de penalti transformado por Javi Sánchez tras el derribo previo de Trilli dentro del área defendida por Jon Villanueva.

Al descanso el marcador ya era de dos goles de ventaja para los blanquivioletas, tras haber anotado en el minuto 38 el segundo tanto; en esta ocasión, obra de Arnau que aprovechó una buena asistencia del excanterano del Real Madrid, Peter Federico.

La segunda mitad arrancó con un gran tanto de Aimar Barrera, que llegó a los 55 minutos de partido, quien fue centrando su posición partiendo desde el costado derecho para superar a Aceves de un gran zurdazo que se coló por la escuadra.

La posibilidad de igualar el marcador quedó descartada tan solo 8 minutos después, cuando Sergi Canós anotó la segunda de las penas máximas cometidas por el conjunto blanquinegro en la jornada de ayer, en esa ocasión sobre Peter Federico que había firmado una gran acción individual. Mario Domínguez cerró la goleada local en la recta final del choque.

Con esta derrota, la plantilla del Salamanca UDS se despide hasta la jornada de este jueves, ya que Jorge García tiene programada para la jornada de este miércoles su descanso semanal.