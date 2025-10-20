El derbi regional del Salamanca UDS frente al Valladolid Promesas tiene fecha y hora

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

El Salamanca UDS, que durante las dos próximas jornadas actuará como local -frente a la Segoviana este mismo domingo a las 12:00 y ante el Coruxo el domingo 2 de noviembre a partir de las 17.00- con la incertidumbre de dónde lo hará -si en el Helmántico o Las Pistas- todavía disparada, ya tiene fecha y hora para jugar su siguiente partido a domicilio, tras la derrota de Soria ante el Numancia.

En este sentido, el conjunto de Jorge García ya tiene apuntado en el calendario que el encuentro en los anexos del estadio José Zorrilla, donde el curso anterior obtuvo una de las victorias más sólidas de la primera vuelta y de toda la campaña al imponerse por 0-1 al filial blanquivioleta, se disputará en la jornada del domingo 9 de noviembre en el horario matinal de las 12:00.Cabe recordar que el curso pasado este choque estuvo marcado por el coto que desde el club blanquivioleta se puso a las localidades disponibles para los seguidores del Salamanca UDS debido a la disputa en la misma jornada y recinto del choque de la selección española de rugby. Entonces el aforo visitante estuvo limitado a 150 entradas.