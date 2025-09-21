Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Deportivo Fabril - Salamanca UDS: horario y cómo ver en directo y por TV el partido

Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la tercera jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:10

La tercera jornada en el Grupo I de la Segunda Federación ofrece un señor partido entre el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS. Los salmantinos visitan Abegondo como quinto clasificado, es decir, cerrando los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Cumplidos dos capítulos de Liga, los de Jorge García han cosechado 4 puntos después de empatar ante el Bergantiños (2-2) y hacer bueno el punto en la siguiente jornada frente al Atlético Astorga (2-0).

En el lado local, el filial deportivista perdió en el día de ayer el liderato tras los triunfos del Oviedo Vetusta y el Real Ávila, por ello espera seguir la estela de los nuevos líderes. Los gallegos inician la jornada con 6 puntos, dejando un saldo goleador de 5 tantos a favor y ninguno en contra, siendo el único equipo con dicho registro en el Grupo I de la Segunda RFEF.

Horario del Deportivo Fabril - Salamanca UDS

El encuentro entre el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS se disputa este domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas, cita correspondiente a la tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Deportivo Fabril - Salamanca UDS

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el cuadro coruñés y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de la TVG de Galicia, así como mediante el canal de YouTube del Real Club Deportivo de La Coruña.

Dónde se juega el Deportivo Fabril - Salamanca UDS

La Ciudad Deportiva de Abegondo acogerá el encuentro entre el tercero y quinto en la clasificación. La pasada temporada, la contienda en tierras gallegas se saldó con triunfo (0-1) del Salamanca UDS gracias a un golazo de Martín Galván. Con esos tres puntos, los albinegros dieron un paso de gigante hacia la permanencia en Segunda RFEF.

