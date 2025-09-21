Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cristeto, Servetti y Mancebo en una sesión de la presente semana. LAYA
PREVIA

Deportivo Fabril - Salamanca UDS: primera prueba de fuego

El encuentro se disputa en Abegondo a partir de las 17.00 horas

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:10

El plato fuerte de la tercera jornada dominical en la Segunda Federación se juega en la Ciudad Deportiva de Abegondo a partir de las 17 horas.

La cita mide al Deportivo Fabril, tercer clasificado con 6 puntos en la taquilla, con el Salamanca UDS, que se cierra el playoff de ascenso después de cosechar 4 puntos en este comienzo de campaña.

Una prueba de fuego para los pupilos de Jorge García ya que los locales querrán mantener sus excelentes números que le hacen presentarse a la tercera jornada de Liga sin haber recibido un solo tanto, siendo el único equipo con este registro en el Grupo 1.

Pero, el Salamanca UDS no se queda atrás, y desde que comenzó el curso en Bergantiños dejó a un lado los fantasmas de la pretemporada. En su estreno firmaron tablas a domicilio ante el citado Bergantiños, y una semana después hicieron bueno el punto en casa doblegando al Atlético Astorga.

Para hacer daño a un rival al que hasta ahora nadie ha sido capaz de superar a su cancerbero, Jorge García reiteró a los suyos la obligación de llevar el peso del partido con el balón: «Si el balón es nuestro les haremos salir del partido», explicó a los suyos durante la semana. Y ahí se puede decantar el encuentro porque como reconoció el técnico salmantino en la previa: «Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva, que proponemos desde el balón y creo que va a ser un partido bonito de ver», comentó.

Por su parte, el Deportivo Fabril también admitió la dificultad del choque a través de su técnico Manuel Pablo: «Es un equipo con mucha gente veterana, que sabe mucho de esto» para terminar resumiendo con: «Tenemos que meterle ritmo si queremos llevarnos la victoria». Lo cierto es que, pese a que los locales han variado algunas de sus fichas con respecto al pasado curso, la cantera deportivista no deja de encontrar nuevos talentos cada temporada, como es el caso de sus dos jugadores más en forma: el mediapunta Mario Nájera, que ha visto puerta en las dos jornadas, y el delantero Bil Nsongo, quién firmó un doblete en el primer capítulo de Liga.

En el recuerdo de los aficionados albinegros sigue vivo el gol de Galván con el que se encarriló la salvación en Abegondo, y a ello también se intentará aferrar un conjunto salmantino que no podrá contar con los lesionados Dani Hernández, Hugo Marcos y Davo.

