Mensaje de Jorge García para ganar al Fabril: «Si les quitamos el balón...» El Salamanca UDS cumplió este viernes la cuarta sesión de entrenamiento de la semana, y lo hizo con las ausencias de Hugo Marcos, Dani Hernández y Davo

Jaime García Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El Salamanca UDS completó la cuarta sesión de entrenamiento este viernes por la mañana en el anexo al Tori, con el objetivo de seguir preparando el encuentro del próximo domingo 21 de septiembre, a las 17:00 horas, contra el Deportivo Fabril. El duelo corresponde a la jornada 3 del campeonato doméstico y se disputará en la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde los salmantinos buscarán asaltar el feudo del actual líder del Grupo I de la Segunda RFEF y mantener las buenas sensaciones del inicio de curso.

Jorge García, técnico del conjunto charro, dirigió una sesión en la que Hugo Marcos, Dani Hernández y Davo continuaron trabajando al margen del grupo, apurando plazos en sus respectivos procesos de recuperación.

Por otro lado, el entrenador salmantino continuó con sus probaturas respecto al once del domingo y, en ese sentido, mantuvo su esquema habitual en un primer 'partidillo' mezclando a titulares y suplentes, para después seguir trabajando con la variante táctica que introdujo frente al Atlético Astorga con el 5-3-2, como ha venido haciendo durante la semana.

A lo largo de la sesión, Jorge García reiteró a los suyos la importancia de birlar el balón a un rival tan peligroso como el Deportivo Fabril este domingo, y es que tal y como aseguró el primer entrenador: «Sin balón les haremos salir del partido». Los deberes del 'staff' a la primera plantilla fueron muy claros, si el Salamanca UDS tiene el balón será superior y hará sufrir al cuadro gallego, sin embargo, si el cuero está en las botas del cuadro local son «uno de los mejores equipos de la categoría», explicaron a los suyos.