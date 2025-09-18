Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dani Hernández, entre varios compañeros en el entrenamiento del lunes en el Tori. LAYA

Dani Hernández recae de sus molestias y se perderá al menos el choque contra el Fabril

El mediapunta zamorano recayó en el amistoso frente al Valladolid y trabajará unos días al margen

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:05

El Salamanca UDS ha comunicado este jueves que Dani Hernández ha recaído de sus molestias físicas y que estará unos días trabajando al margen de sus compañeros «haciendo fortalecimiento de la zona afectada para volver al 100 %». Así, el mediapunta zamorano se perderá al menos el compromiso del domingo frente al Deportivo Fabril.

Después de no haber estado disponible en el debut liguero contra el Bergantiños, Dani Hernández debutó en liga en la segunda mitad el pasado fin de semana contra el Atlético Astorga y mostró unas buenas sensaciones mientras estuvo en el campo.

Sin embargo, en el amistoso del martes contra el Valladolid en los anexos a Zorrilla volvió a sentir molestias y por eso el atacante va a trabajar al margen para intentar recuperarse cuanto antes y volver a estar a las órdenes de Jorge García.

