Carrasco y Hugo Marcos regresan a una convocatoria del Salamanca UDS con cuatro bajas Los de Jorge García se enfrentan este domingo con el Marino de Luanco (17:00 horas) en el partido correspondiente a la decimosegunda jornada

Jaime García Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025

En la mañana de hoy, el anexo al Tori acogió la quinta y última sesión de entrenamiento de la semana para el Salamanca UDS antes de subirse al autobús para poner rumbo hasta Luanco. El cuerpo técnico trasladó las últimas instrucciones a sus jugadores ajustando detalles y manteniendo el ritmo competitivo de cara a la cita liguera. Además de combinar trabajo táctico y varios ejercicios de finalización, encaminados a reforzar automatismos ofensivos.

Por otro lado, para el partido de hoy, el técnico del conjunto salmantino, Jorge García, tiene las bajas del guardameta Villanueva, el mediocentro Hugo Parra y los delanteros Servetti y Davo, mientras que recupera a Carrasco y Hugo Marcos, quienes no estuvieron ante el Real Ávila por decisión técnica.

La última participación de Carrasco fue ante el Numancia, hace 4 jornadas y donde fue titular. Pero, desde la cita ante los sorianos, el canterano no ha vuelto a pisar el verde, perdiéndose los cuatro últimos choque. Y, el lateral solo ha disputado 2 minutos con la camiseta charra en Liga, y fue frente a la Segoviana el pasado 26 de octubre.

En el caso de Villanueva, sigue de baja por lesión, mientras que Davo, pese a su mejoría, sigue completando los procesos de recuperación. Por su parte, el delantero uruguayo no será de la partida porque tendrá que cumplir sanción y Hugo Parra, que siguen sin debutar, es la única baja por decisión técnica.

