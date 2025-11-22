Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carrasco y Hugo Marcos regresan a una convocatoria del Salamanca UDS con cuatro bajas

Los de Jorge García se enfrentan este domingo con el Marino de Luanco (17:00 horas) en el partido correspondiente a la decimosegunda jornada

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

En la mañana de hoy, el anexo al Tori acogió la quinta y última sesión de entrenamiento de la semana para el Salamanca UDS antes de subirse al autobús para poner rumbo hasta Luanco. El cuerpo técnico trasladó las últimas instrucciones a sus jugadores ajustando detalles y manteniendo el ritmo competitivo de cara a la cita liguera. Además de combinar trabajo táctico y varios ejercicios de finalización, encaminados a reforzar automatismos ofensivos.

Por otro lado, para el partido de hoy, el técnico del conjunto salmantino, Jorge García, tiene las bajas del guardameta Villanueva, el mediocentro Hugo Parra y los delanteros Servetti y Davo, mientras que recupera a Carrasco y Hugo Marcos, quienes no estuvieron ante el Real Ávila por decisión técnica.

La última participación de Carrasco fue ante el Numancia, hace 4 jornadas y donde fue titular. Pero, desde la cita ante los sorianos, el canterano no ha vuelto a pisar el verde, perdiéndose los cuatro últimos choque. Y, el lateral solo ha disputado 2 minutos con la camiseta charra en Liga, y fue frente a la Segoviana el pasado 26 de octubre.

En el caso de Villanueva, sigue de baja por lesión, mientras que Davo, pese a su mejoría, sigue completando los procesos de recuperación. Por su parte, el delantero uruguayo no será de la partida porque tendrá que cumplir sanción y Hugo Parra, que siguen sin debutar, es la única baja por decisión técnica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  2. 2 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  3. 3 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  4. 4 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  5. 5 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  6. 6 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  7. 7 El último festejo taurino del año, en directo por televisión
  8. 8 ¿Cuánto tiempo se quedará el frío polar? Roberto Brasero confirma la fecha en la que volverá el calor en pleno otoño
  9. 9 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  10. 10 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carrasco y Hugo Marcos regresan a una convocatoria del Salamanca UDS con cuatro bajas

Carrasco y Hugo Marcos regresan a una convocatoria del Salamanca UDS con cuatro bajas