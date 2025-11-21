Marino de Luanco - Salamanca UDS: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la decimosegunda jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:53

Después de toda derrota la misión es sencilla: darle carpetazo cuanto antes. Eso tratará el Salamanca UDS en Luanco este domingo. Los salmantinos cumplen su sexta salida de la temporada viéndose las caras con el Marino de Luanco, en un duelo correspondiente a la decimosegunda jornada en el Grupo I de la Segunda Federación.

Con 17 puntos, el cuadro dirigido por Jorge García ocupa la séptima posición, a tres puntos de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Y la cita no será moco de pavo ya que enfrente estará su perseguidor, el Marino de Luanco. El conjunto asturiano se encuentra ubicado en la octava plaza con 16 puntos.

En sus últimos cinco partidos, los charros registran 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que los locales, llegan con un saldo de 1 triunfo, 2 tablas y 2 derrotas.

Será el quinto enfrentamiento oficial entre ambos equipos, el tercero en tierras asturianas. En las dos anteriores ocasiones que los salmantinos visitaron Luanco, el Salamanca UDS salió victorioso en el curso 2021/22, tras vencer por la mínima gracias a una diana de Ribeiro. Y, su último choque se dio en la campaña anterior (2024/25), donde el Marino de Luanco, en la última jornada de Liga con todos los deberes resueltos, doblegó (3-0) sin apenas oposición a los del Tormes.

Horario del Marino de Luanco - Salamanca UDS

El encuentro entre el Marino de Luanco y el Salamanca UDS se disputa este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas, en un duelo correspondiente a la decimosegunda jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Marino de Luanco - Salamanca UDS

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto asturiano y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de la plataforma de pago Football Club.

Dónde se juega el Marino de Luanco - Salamanca UDS

El estadio municipal de Miramar será el escenario del partidazo entre el séptimo y el octavo clasificado del Grupo I de la Segunda RFEF.

En casa, los asturianos son el decimosegundo equipo de la Liga, después de cosechar 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota en cinco partidos. Por su parte, a domicilio, los de Jorge García son el décimo conjunto tras un saldo de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus cinco salidas de la presente temporada.