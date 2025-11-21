Jorge García: «Hay que apretar mucho en no cometer errores innecesarios» El técnico del Salamanca UDS atendió a los medios antes de la cita contra el Marino de Luanco

Jaime García Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:41

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García, ha atendido a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro del domingo contra el Marino de Luanco, que se disputará en el Municipal de Miramar, correspondiente a la jornada 12 en el Grupo I de la Segunda Federación.

Partido anterior

Fue un golpe duro, porque, hasta la expulsión, hicimos muchas cosas bien, pero que las que no hicimos bien nos penalizaron muchísimo. Fue un golpe muy duro, pero que nos tiene que servir para reforzar lo que estamos haciendo bien y, sobre todo, apretar mucho en no cometer errores innecesarios y en no dar facilidades al rival.

Servetti

Tanto él como todos los jugadores, miembros del staff, sabemos que fue totalmente innecesario. También él mismo sabe que no puede volver a ocurrir. No hay que echar más leña al fuego. Ha pasado, corregirlo de aquí en adelante y por supuesto que no vuelva a pasar porque al final las opciones del equipo decayeron, pero como te digo ya bastante afectado está el mismo como para echar más leña.

Runrún extradeportivo sobre si corre peligro

Lo que hay de runrún es fuera del club, el club no me transmite absolutamente nada negativo. Todo lo que transmiten al cuerpo técnico es que se está trabajando bien, que se está en la línea que se quiere. Entonces, pues tranquilo porque lo que me transmite el club no es nada negativo.

Rival

No solo en Marino debemos no cometer error. Ellos son un equipo que encajan muy poquito, tienen mucha fiabilidad defensiva, penalizan mucho las acciones que tienen ofensivas, pero creo que tenemos que empezar a crecer desde ese ámbito. El hecho de que no cometer errores no va a facilitar la portería a cero y no va a facilitar la posible victoria porque en casi todos los partidos, excepto en Valladolid, hemos metido gol.

Plan partido

Es un escenario totalmente diferente a lo que veníamos teniendo, al estadio, a los anexos de Zorrilla, entonces es un campo totalmente diferente, con las dimensiones totalmente diferentes. Nos va a tocar adaptarnos, sabemos que es un equipo que en casa es verdaderamente fuerte, que es muy bueno en el balón parado, que las transiciones con los jugadores que tiene arriba son peligrosas y nos vamos a tener que fortalecer, ser duros en los duelos, no conceder acciones de balón parado peligrosas. Y, sobre todo, nuestro debe está siendo en las primeras acciones que tenemos que seguir con el objetivo de ponernos por delante.