Abonos de Tribuna desde 15 a 120 euros para familiares de la cantera del Salamanca UDS El club fija precios especiales para padres, madres y hermanos de los jugadores de la base, que podrán ser retirados en la jornada de este viernes de 17:00 a 20:00

Cinco días después de que el Salamanca UDS lanzara la campaña de abonados más tardía y de menos tirón de su historia, la dirección de cantera ha hecho llegar a las familias los descuentos a los que tienen acceso por ser padres, madres o hermanos de jugadores de la base.

En este sentido, los carnés irán desde los 15 euros y hasta los 120 euros, en función de la edad. De 0 a 6 años abonarán esa cantidad por los partidos locales del Salamanca UDS, de 7 a 12 abonarán 40, de 13 a 17 podrán obtener el carné por 80 euros, mientras que los adultos pagarán 120.

Los abonos serán en Tribuna, misma ubicación que el abono de jugador de cantera, el cual se facilitará gratuitamente. La forma de adquirirlos será presencialmente en las oficinas de la cantera en el Tori, el viernes 12 de septiembre en horario de 17:00h a 20:00h. Se podrá obtener un máximo de dos carnets mayores de 18 años y otros dos carnets menores de 18 años (se puede combinar un abono 0-6 años y otros 13- 17 años, dos de 7-12 años…).

Así, las cosas, el primer tramo de edad no tendrá ningún tipo de descuento con respecto al carné normal, en el segundo la rebaja es de 15 euros, en el tercero, es de 70 euros, mientras que en el adulto es 80 euros más barato en la misma grada de Tribuna.