Pepe Carmona guía al Guijuelo con un doblete (2-0)

Necesitada y merecida victoria del Guijuelo en el Luis Ramos tras una gran primera parte cargada de ocasiones. Un triunfo que, además, supone la vuelta a puestos de playoff.

Las dudas que generaba el equipo de Mario Sánchez tras ocho jornadas sin ganar, se despejaron este domingo. Los locales salieron al terreno de juego seguros de sí mismos y aunque todavía no pudieron contar con el apoyo de su entrenador en el banquillo, esa energía llegó desde la grada en la que Mario estaba sentado. Ese aliento, como si fuese uno más del once inicial, se vio desde el comienzo del partido, en el que el Guijuelo salió a morder en la primera ocasión que tuvo en el minuto 7 Giráldez en el punto de penalti tras un rechace de Carmona.

Pese a unos primeros quince minutos muy igualados, Caramelo se encargó de marcar el ritmo para su equipo y las oportunidades no cesaron hasta el primer gol. Probó Piojo, con una triple ocasión en la que el rechace le cayó a Perea de cabeza que no llegó a darle y fue Giraldez el que tuvo la tercera, que le quiso pegar con tanta fuerza que el valón se marchó desviado por encima del larguero.

El Guijuelo rondaba el gol, pero se resistía. En el minuto 32 otro córner hizo honores para ser recordado, pero ni Perea - de nuevo- ni Cristóbal Gil que se incorporó al área desde atrás pudieron abrir el marcador. El encargado de hacerlo, sin embargo, fue Pepe Carmona en el minuto 37 desde fuera del área con un derechazo que le salió del alma directo a la escuadra. La celebración, como no podía ser de otra forma, fue conjunta, un reflejo de lo que es el equipo sin olvidarse de su entrenador, al que también hicieron partícipe de la felicidad colectiva acercándose a la zona de la grada donde estaba él.

El 1-0 antes del descanso suponía un chute de energía positiva para el Guijuelo, que obtuvo su buscada recompensa. El Ourense no dio un paso adelante ante el cambio de rumbo del encuentro, sino que se fue haciendo más chiquitito, cosa que no jugó nada a su favor ante el parón del descanso.

Tras la vuelta de vestuarios, el Guijuelo siguió a sus anchas. Las condiciones del partido jugaban de su parte y los visitantes tampoco eran una gran oposición. Tanto fue así que los chacineros no tardaron mucho en ampliar la ventaja del luminoso. De nuevo, Pepe Carmona con un gran disparo desde los treinta metros rompió los esquemas de Marqueta, el guardameta visitante, que no pudo hacer mucho para despejar el balón.

Con el 2-0 el Guijuelo no se conformó, aunque sí que la tranquilidad estuvo presente y el partido se frenó en comparación con las numerosas jugadas de ataque a las que acostumbraron los locales en la primera mitad. Pero no todo eran alegrías, en el minuto 52 Caramelo tuvo que ser sustituido por lesión y entró en su lugar Sergio García. Aún así, los chacineros quisieron el tercero buscando jugar más acomodados de lo que ya estaban ante un Ourense que parecía conformarse con no encajar más goles.

Carmona quería el hat-trick y probó de todas las maneras. Primero intentó sorprender al portero con un lanzamiento desde medio campo al ver que estaba adelantado, pro la precisión le falló y a Marqueta le dio tiempo a atrapar el balón sin mayor dificultad. En la siguiente jugada, él mismo quiso guisárselo y comérselo colándose en el área, pero Marqueta envió el disparo a córner. Las ocasiones, aunque más espaciadas, no pararon de llegar y Marqueta tuvo que estar muy atento para salvar de una goleada a su equipo.

Los cambios no tardaron en llegar, ya que todo el esfuerzo físico pasó factura en los veinte últimos minutos del partido, yéndose del césped en una de esas ocasiones Carmona, al que la afición aclamó con aplausos y con cánticos. Se resistió el tercero, pero el Guijuelo disfrutó de reencontrarse con la victoria y volver a playoff. Y, lo mejor, de regalar ese momento a los aficionados en persona, en casa.