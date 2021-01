Pepe Carmona, del Unionistas: “Javi Navas se ha buscado la vida y hay que respetarlo. Le deseo lo mejor”

Pepe Carmona (Jerez de la Frontera, Cádiz, 25 años) dio el salto este verano del Guijuelo, donde había jugado las últimas cinco temporadas, al Unionistas un club que desde el principio le ha marcado y no solo en lo deportivo donde va líder del subgrupo 1A de Segunda División B sino en lo social y en el voluntariado de los socios.

–Ficha por el Unionistas pero no esperaba pasar las Navidades como líder del subgrupo...

–Desde el primer día he tenido muy buenas sensaciones pero es verdad que no había pensando que sería un inicio tan bueno como el que hemos hecho. Te mentiría si no te dijera que también me ha sorprendido lo bien que hemos empezado en la Liga, pero todo esto es el fruto de hacer muy bien las cosas y del trabajo diario.

–¿Qué claves esconde el Unionistas para tener este espectacular inicio de temporada?

–La poca experiencia que tengo en Segunda B me dice que la base de todo equipo en esta categoría es la defensa. Esa solidez defensiva defendiendo bien e intentando mantener la portería a cero son claves. En nuestro caso tenemos una gran defensa, un gran portero y después en la zona ofensiva, si tienes jugadores desequilibrantes y que puedan marcar la diferencia, te da mucho.

–También les sale todo el campo y la inercia es muy positiva...

–El fútbol son dinámicas. Me ha tocado vivir de los dos sentidos. También he estado en tendencias en las que no te sale nada como al Guijuelo o a nuestros vecinos del Salamanca. Pero ahora estamos en esa situación en la que nos sale todo y si tienes una ocasión la metes y todo sale bien.

–Pasó este verano del Guijuelo al Unionistas, dos clubes ‘familiares’...

–Sí, son parecidos en ese sentido y es que son muy familiares e íntimos. El Guijuelo al ser un equipo a pertenecer a un pueblo no tiene la dimensión que un equipo de una capital de provincia donde lo que haces tiene más impacto. Son sensaciones diferentes.

–¿Qué le pasa al Guijuelo que tampoco acaba de arrancar?

–He visto casi todos sus partidos y es que si no coincide con que jugamos nosotros los sigo. Tengo bastantes amigos allí y tienen que darle la vuelta y ojalá lo consigan ya que creo que tienen mimbres para conseguirlo. En especial, fuera de casa, tienen problemas y eso que juegan bien y me gusta la filosofía de toque de sus entrenadores pero les marcan un gol y mentalmente les cuesta volverse a meter en el partido. Estoy seguro que cambiará la racha y que les irá bien.

–¿Cómo valora la marcha de Javi Navas al Salamanca?

–Nos ha sorprendido a todos. Lo veía bastante metido en la dinámica del equipo y era el capitán por eso me sorprendió todavía más. Es su decisión y es que tiene la vida hecha en Salamanca y quería quedarse en la ciudad y buscaba más protagonismo en el Salamanca. Solo me queda desearle que le vaya lo mejor posible. Se ha ido al máximo rival pero en estas categorías las condiciones son tan precarias que hay que buscarse la vida y él se la ha buscado. Es respetable y es un grandísimo profesional.

–Y el horrible inicio de temporada del Salamanca...

–Al final tengo la sensación de que no hay ningún equipo que no te pueda ganar en cualquier momento. Ahora con el parón de competición y con los refuerzos tendrán una plantilla diferente e ilusiones renovadas como la llegada de Javi Navas y lucharán por remontar el vuelo.

–Su adaptación a su nuevo club ha sido satisfactoria...

–Tenía buenas referencias pero me ha sorprendido la forma de trabajar que tienen y la metodología del club me agrada mucho. La labor altruista del grupo de trabajo es una pasada. Estoy seguro que no lo voy a ver en otro club.