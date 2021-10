Pepe Carmona, del Salamanca: “La afición es soberana e intentaremos darle la vuelta a la situación”

Pepe Carmona se retiró este lunes antes del suave entrenamiento para los titulares del domingo al volver a notar molestias musculares, y reconoció que contra la Segoviana había jugado infiltrado, aunque no lo quiere poner como excusa para una actuación individual por la que recibió pitos de los aficionados. Los acepta, y se muestra tajante al afirmar que trabajará todavía más para darle la vuelta a la situación.

–¿Cómo está viendo al equipo?

–No nos salen las cosas como queremos. Es verdad que por lo menos tenemos un orden que nos permite no encajar goles y eso nos hace estar arriba, porque va a ser clave en la categoría mantener la portería a cero. A partir de ahí tenemos que mejorar cada uno en lo suyo y en lo colectivo para que pasen más cosas arriba y poder ganar en el Helmántico, que es lo que queremos para poder dedicarle una victoria a la afición, que se lo merece.

–¿Por qué no son capaces de ganar en el Helmántico?

–Para nosotros los partidos en casa son una fiesta y vamos con más ilusión que fuera, pero vemos que a lo mejor no arranca bien y no somos capaces de marcar o crear una ocasión clara que enganche a la gente y al final eso nos va mermando un poco y conlleva que se generen dudas e imprecisiones y que no estemos todo lo bien que nos gustaría. Pero tenemos muchas ganas porque es un estadio increíble con nuestra gente. Nos sentimos en casa pero esas dudas no nos vienen bien.

–Hoy ha tenido que dejar el entrenamiento.

–He salido antes porque desde el miércoles noté unas molestias en el isquio, me estuve tratando y tuve que jugar infiltrado para que no me doliera, y hoy he notado que lo tengo sobrecargado. Supongo que me harán una prueba para determinar qué tengo.

–¿Le afectaron esas molestias contra la Segoviana?

–No quiero que sirva como justificación. En la primera parte no noté nada por el pinchazo, pero en la segunda estaba bastante dolorido. Ahora a intentar recuperarme para intentar dar la vuelta a la situación. Tenemos que hacer autocrítica, yo el primero, y voy a intentar que en el próximo partido mejore mi rendimiento.

–¿Notó los pitos de parte de la afición?

–Claro, yo los percibo. Pero la gente es soberana y yo respeto a la afición al mil por mil. Si pasó eso tengo que hacer autocrítica e intentar que se vea más aún mi compromiso, que intento mostrar siempre, y poner más actitud y ganas para dar la vuelta a la situación. Salí del partido y de lo único que tenía ganas era de que llegue el próximo y resarcirme, demostrando que puedo hacer las cosas bien.