Owen Falconis, sobre su salida del Salamanca: “Creo que los modos pudieron ser distintos, hay que pensar en la persona”

Owen Falconis ya está en Uruguay tras viajar hace unos días desde Salamanca, a pesar de que hace mucho más tiempo que el club dejó de contar con él. Más que la decisión, que entiende como “parte del fútbol”, lo que no le gustó de su salida fueron las formas, pero afirma que le encantaría volver.

–Hace unos días que se fue de Salamanca. ¿Con qué sensación?

–Una sensación amarga porque sé lo que puedo dar y que no estuve a la altura ni de lo que esperaba la afición ni tampoco yo mismo. Me fui quedándome algo pendiente. Al verdadero Owen Falconis solo se le vio antes de la pandemia.

–¿Entonces qué cambió esta temporada?

–Al llegar tuve un buen debut y estaba muy ilusionado. Pero llegó la pandemia y lo complicó todo porque el debut me había dejado muy lanzado y parar no me favoreció.

–¿Cómo le ‘vendieron’ lo de venir al Salamanca, un club de tercera categoría?

–Yo venía muy ilusionado porque para alguien de Sudamérica llegar a Europa, aunque no sea la máxima categoría, siempre es muy ilusionante. Había investigado por mi cuenta y me pareció un proyecto muy bonito y cuando llegué lo confirmé. Nunca me arrepentí de ir a Salamanca y por eso tenía la ilusión de volver.

–¿Qué le pasa al equipo para no cumplir los objetivos?

–No sabría decirte. Desde fuera es fácil opinar. Lo que yo puedo decir es que mientras formé parte todos, de primero al último, dimos el 100%. Yo no estaba a tope de confianza y a lo mejor algún compañero igual y eso juega en contra.

–Esta temporada ni Egea ni Dueñas contaron con usted.

–Siendo realista tengo que reconocer que no llegué en condiciones óptimas y cuando me puse a punto no tuve la confianza necesaria por parte del cuerpo técnico y eso es algo fundamental.

–¿Qué es lo que más le ha dolido? ¿Que no contaran con usted o la forma de hacerlo?

–Creo que los modos podían haber sido distintos. Es una pena porque lo que he vivido no ha estado bien y lo hablé con otros compañeros que les pasaron cosas similares. Puedes tomar la decisión por el motivo que sea, pero a veces hay que mirar un poco por la persona y ver los modos de hacerlo.

–¿Considera que se exige más a los futbolistas que vienen de América?

–Creo que sí, pero hablando en general de la ciudad. La afición me dio mucho apoyo y no tuve quejas, pero a veces desmerecen un poco por no ser jugadores conocidos de Segunda B. La exigencia es mayor.

–¿Con qué se queda de todo lo que ha vivido?

–Con mis compañeros y la afición, el haber disfrutado del ambiente en el Helmántico. En mi primer partido contra el Guijuelo fue increíble. Me tocó marcharme, pero el Salamanca es un club al que he tomado mucho cariño y al que de ahora en adelante voy a seguir siempre. Ha sido una pena terminar así esta segunda etapa, pero me encantaría volver y demostrar el futbolista que soy.