En el CD Guijuelo tienen motivos para la queja. Contra el estamento arbitral, para más señas. Pues consideran que en sus dos últimos choques ante el Pontevedra y el filial del Celta las acciones de los colegiados acabaron influyendo de manera decisiva.

Primero fue un penalti claro por mano no señalado en Pasarón, y en la última jornada un fuera de juego no pitado que dio paso al 2-1 en Barreiro: “Me da igual que digan que no hago mas que quejarme de ello porque mi equipo vaya último. Pero el fuera de juego es de libro”, se quejó este jueves amargamente la directora general del club, Natalia González, con la imagen en la mano.

Lo mismo que ya había hecho tras el choque de Pontevedra: “Los equipos jugándonos la vida y ellos pasando por alto estas acciones...”, reclama.