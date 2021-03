A Mandi Sosa le duró 28 minutos el debut con el Unionistas... El castigo por la roja y el parón del calendario le han tenido dos semanas parado. Ahora, le llega el turno de cobrarse la ‘vendetta’ y decir quién es:

–Se acaba su castigo de dos semanas después de debutar. ¿En este tiempo cuántas vueltas le ha dado a la acción que le cuesta la roja?

–Son cosas del fútbol. Creo que el árbitro le perdona la segunda amarilla al central y eso lleva a una jugada que no se tuvo que dar; pero bueno, es pasado. Es fastidiado porque he estado dos semanas sin competir y es lo que quiero, pero me lo tomo por el lado positivo: me ha servido para adaptarme mucho más.

–¿El Mandi de ese día cuánto dista del que esperas que se vea en el Reina Sofía?

–De ese día hay cosas que son muy mías e innegociables, como la intensidad, las ganas y meter la pierna. Eso se vio. Luego está ser un jugador con personalidad, tener todo bajo control, hablar mucho con los compañeros...

–¿Cuándo es la primera vez que le hablan de este proyecto? ¿Y cuánto se asemeja a lo que le contaron?

–La verdad, conocí al Unionistas la pasada temporada el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid. Me llamó la atención por cómo en momentos puso en aprietos a todo un Real Madrid, pero como otros años lo han hecho otros. Y, casualidades de la vida, este mercado de invierno me llega una oferta y le pregunte a Javi H., que jugaba conmigo en la India y es de aquí, por cómo era esto. Se me cayeron cosas de Segunda, vi que el equipo iba bien, era entonces primero en la tabla, y me decanté por todo. Luego también ha tenido que ver el tema del coronavirus, tengo un hijo y familia y prefería estar en España. Y hasta ahí mi decisión; luego lo que me he encontrado es un proyecto humilde y muy joven, y eso es algo que valoro mucho, porque lo prefiero a gente que viene de vuelta de esto. La ilusión se contagia y con ella se va a todos los lados.

–Hablaba de que el equipo cuando se pone en contacto con usted iba primero. Ahora ya no. ¿El vestuario tiene miedo de no acabar entre los tres primeros?

–Dependemos de nosotros mismos y esa es la realidad. Me juego lo que quieras a que el 90% de los aficionados y que cualquier jugador de todos los equipos de Segunda B querría estar en esta posición a día de hoy. Creo que la clave ahora es no confundir las ganas con la ansiedad, porque prácticamente el trabajo este hecho. Ni antes éramos tan buenos ni desde luego ahora tan malos.

–¿Cuánto le ha sorprendido que el director deportivo se marche con la temporada sin concluir y con el equipo en la posición en la que esta?

–Creo que como a todo el mundo muchísimo. Soy el último en llegar y el que menos puede aportar a este respecto, porque me coge de nuevo. Son disputas internas que las que las tienen que hablar son otras personas, los jugadores ni pinchamos ni cortamos.