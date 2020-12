Lovato ignora a los peñistas del Salamanca UDS después de sus críticas y “silencia” al club

El presidente del Salamanca Manuel Lovato guarda silencio mientras que el club vive una grave crisis deportiva al sumar solo 3 de 18 puntos posibles. Este diario ayer intentó contactar con él sin éxito, lo mismo que sucedió con Ulises Zurita, presidente institucional, y Octavio Mora, director deportivo.

Las peñas que también piden que el empresario mexicano dé la cara todavía no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del club.

El Salamanca sigue paralizado en esta grave crisis que puede derivar en la pérdida de una o dos categorías a final de temporada. El plan sigue siendo el mismo y aguantar hasta el parón de competición el 13 de diciembre pero no tienen claro qué hacer una vez que llegue ese momento.

Ese descanso en Segunda B se extenderá desde el 13 de diciembre al 10 de enero cuando se reanudará la competición ante el Compostela en el estadio Helmántico. Dar bajas, hacer fichajes y contratar un técnico que conozca bien la Segunda División B y el mercado se presumen como la única tabla de salvación que tiene el Salamanca para pelear por no bajar una o dos categorías. No obstante, intentar remediar esta situación adversa pasa por tomar decisiones rápido y no se está haciendo.

Esta decisión recae únicamente en Manuel Lovato ya que el Salamanca ahora mismo solo tiene tres directivos en una Junta Directiva ‘mínima’. Manuel Lovato ocupa el cargo de presidente, Víctor Iglesias es el secretario y Manuel Martín el tesorero. Tras la última gran crisis del club en octubre de 2018, Carlos Martín dejó la presidencia a Lovato pero mantuvo a su hermano Manuel Martín como tesorero. Se desconoce qué porcentaje tiene la familia Martín en el Salamanca pero en caso de venta sí que percibirían una parte que le prometió Lovato a cambio de su labor en el club hasta 2018.

Víctor Iglesias ocupa el cargo de secretario y es que su familia tiene una participación del estadio Helmántico. El grupo Rodero cuando intentó comprar el club en junio de 2019 manifestó que contaba con el sí del 50% de la sociedad que tiene en propiedad el estadio Helmántico, refiriéndose a la familia Iglesias. Víctor Iglesias, también en junio de 2019 antes del intento de compra del grupo Rodero, ya pasó a un segundo plano dejando todo el poder de decisión a Manuel Lovato.