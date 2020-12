Los aficionados del Salamanca se hartan de Lovato y exigen que dé la cara

La afición del Salamanca en la grave crisis deportiva e institucional que vive el club señala al dueño y presidente Manuel Lovato como culpable y le exigen que dé la cara. “Lovato tiene que salir a dar la cara y analizar de dónde viene todo esto. Llevamos muchos entrenadores y todos estaban equivocados y eran malos menos él”, indica Alberto Martín, de la peña Salamanca 1923. José Gutiérrez, de Bastión Blanquinegro, va más allá y le pide que no se escude en nadie. “No saldrá a hablar a la afición y le dirá a Rafa Dueñas que salga. Después nos seguirán vendiendo humo cuando la cosa no va nada bien”, lamenta Gutiérrez quien se queja de las respuestas de la directiva cuando desde su peña intenta proponer algo. “Es un club que no escucha y cuando intentas hacer algo te dicen que no somos nadie para decir nada”, denuncia el miembro de Bastión Blanquinegro.

Las peñas del Salamanca están organizando un encuentro on line, ya que por la pandemia del coronavirus no pueden hacerlo de forma presencial, para juntar posturas para hacer un comunicado y presionar a Manuel Lovato para cambie la deriva del club.

En la peña UDS El Calvario son también muy críticos con la situación del Salamanca. “Si para Lovato el club es un lastre que lo venda y deje a alguien con un proyecto sólido trabajar”, indica José David Prieto, de la peña UDS El Calvario.

“Esta gente de México, Mora, Madrigal, Lacerda y demás, no está para jugar en Segunda B”, argumenta Pedro Sánchez, de la Peña Ave Fénix, quien añade que la polémica por el enfrentamiento entre el mexicano Fernando Monárrez y algunos aficionados tras la derrota ante el Celta B, que le ha costado al jugador su puesto en el equipo, “va a traer cola”. “Lo de despedir a Monárrez por enfrentarse a los aficionados es un lavado de cara para tapar que hay otros muchos que tampoco están comprometidos con el equipo”, asegura.

“Lovato ni está ni se le espera”. Así resume Alberto Martín, de Salamanca 1923, el sentir de la afición.