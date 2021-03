Los tres imprescindibles del derbi Salamanca-Unionistas

De los once que presentaron Ramón Calderé y Jorge González ‘Astu’ para alumbrar la serie histórica de derbis entre el Salamanca UDS y el Unionistas aquél 21 de noviembre del 2017, tan solo tres jugadores siguen en vigor, aunque uno de ellos ya no está ni en el mismo bando. Y son: Amaro. Javi Navas y Carlos de la Navas. Y ya. Ningún jugador más ha vivido desde dentro todos y cada uno de los derbis. De la lista se cayó Gallego en el pasado mercado de invierno por el club del Reina Sofía... Por lo tanto, sobre ellos tres recae el peso de la historia de un derbi que está a un tris de quedar en stand by —si el Unionistas certifica su presencia en la Primera RFEF, el derbi pasaría a ser historia por un tiempo o quién sabe...—. Y los tres pueden establecer cuál es el récord de longevidad en el derbi salmantino. Ya que tanto Carlos de la Nava, Amaro y Javi Navas pueden superar la barrera de los 500 minutos de derbi, que son muchos minutos. El capitán del Unionistas es el que más tiempo ha estado sobre el terreno de juego en el duelo de enemigos íntimos, lleva 498 hasta la fecha, 495 suma Amaro y 414 Javi Navas, se dice pronto.

“No creo que ninguno de los tres pensáramos que fuera haber tantos ni que nosotros fuéramos a ser protagonistas en todos”, señala el protagonista del último derbi, Carlos de la Nava; Que es quien más derrotas contra el máximo rival acumula: “Ya había ganas de ganarles, siempre nos habíamos quedado en la orilla. Ojalá en el del domingo podamos repetirlo y dar un paso definitivo —casi, pues no será de manera matemático por los aplazamientos del Racing— para lograr el objetivo de la Primera RFEF”.