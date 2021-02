Los refuerzos que piden Lolo Escobar y Hernán Pérez

Los entrenadores del Salamanca UDS y del Unionistas tomaron la palabra tras cerrarse el mercado de fichajes. Y a los dos, por unas cosas u otras [los objetivos en la tabla, principalmente], el mes de mercado se le ha quedado corto. No es que no estén satisfechos con sus plantillas, sino que quieren más ‘fondo de armario’ -en los dos casos suman 19 jugadores en la plantilla- y así lo han puesto encima de la mesa de sus clubes sin tapujos: “Estoy contento, pero me siguen faltando cosas”, apuntó Lolo Escobar en dirección hacia Manuel Lovato y Rafael Dueñas. Hernán Pérez hizo lo propio hacia Miguel Ángel Sandoval y Diego Hernansanz: “La plantilla es corta, y no solo para estos seis partidos, sino para la segunda fase. A partir de ahora el cansancio y las molestias físicas irán a más”, sentenció.

La pelota de seguir en busca de jugadores está ahora en el tejado de los clubes. Que tampoco tienen que desbrozar mucho en qué es lo que tienen que buscar para satisfacer a sus entrenadores. Por ejemplo, Lolo Escobar ya le ha comunicado a la dirección general que lo que le hace falta para completar la plantilla son un portero sub 23 y un mediocentro “que cierre los partidos”: “Nos harían falta dos refuerzos, como un portero y un jugador defensivo en el centro del campo, ahora mismo en la plantilla no hay un perfil así para cerrar un partido. Tenemos por dentro gente muy jugona y me gustaría tenerlo si se pone a tiro. En el mercado hay cosas, más de lo que parece, pero hay que acertar”, señaló antes de precisar aún más qué es lo que se busca: “Que no lleven parados mucho tiempo, sino que se acaban de quedar sin equipo ahora, en este mercado de invierno”.

Siguiendo con el mercado, Escobar aprovechó para analizar qué es lo que van a aportar los fichajes cerrados sobre la bocina de Javi Benítez y Juancho López: “Benítez es un portero que tiene muchas cosas, a pesar de la juventud tiene experiencia. Tiene pies y juego aéreo, y bajo palos no lo hace nada mal. Lleva cumpliendo objetivos tres años y este año se ha enfrentado a un gran portero en su anterior club, como es Darío. Y Juancho estoy deseando que se le vea, es diferente en cuanto a todo, cómo entiende el juego y sus bondades técnicas, parece frágil pero tiene una cobertura de balón importante. Hace algo que es atraer con su conducción, deja situaciones de superioridad en otras posiciones del campo”.

Por su parte, el perfil que quiere Hernán Pérez es ya mirando a la segunda parte de la temporada: “Tenemos una doble vertiente. Las opciones son reducidas, porque tiene que ser un futbolista con características determinadas, pero también el nivel de los futbolistas es muy alto porque son de otra categoría y valoran si es mejor esperar a la próxima temporada o reengancharse a esta”, señaló mirando a los descartes de Segunda. “Es difícil encontrar un futbolista que supere el nivel que tenemos...”.