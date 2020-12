¿Qué necesidades deben cubrir el Salamanca, el Guijuelo y el Unionistas en enero?

El Unionistas es el que en principio más tranquilo afronta este mercado de fichajes de invierno que comienza el 4 de enero y es que los del Reina Sofía son líderes y todo va viento en popa. El director deportivo, Diego Hernansanz, tiene una ficha sénior libre que utilizaría si apareciese una oportunidad de mercado interesante para mejorar alguna posición. Eso sí, el club no esconde que podrían darse salidas por falta de minutos y en ese listado aparecen Diego González, Gallego o Javi Navas.

La situación más acuciante es la del Salamanca, que está incrustado en el último puesto de la clasificación con solo tres de 24 puntos posibles. El conjunto del Helmántico debe reforzar todas las líneas del campo para buscar ese milagro que sería evitar el descenso de una o dos categorías. En la portería hay dudas con Javi Jiménez y Dani Barbero y además se le suma que hay que buscar liberar una de las fichas sénior ya que los dos porteros son mayores de 23 años y el Salamanca necesita dejar salir para poder fichar. En la lista de necesidades del Salamanca la búsqueda de al menos un central es capital ya que el centro de la zaga del conjunto salmantino ha estado discutida en todo el campeonato y afianzar la seguridad desde atrás es una de las hojas de ruta para intentar la remontada en el segundo tramo de la competición. Las bandas y un delantero centro son las otras dos asignaturas pendientes de un Salamanca que pese a estar hundido en el último puesto desde hace semanas todavía no se ha movido en el mercado, ni dando bajas ni cerrando operaciones.

El Guijuelo y el Salamanca tienen dudas en sus portería y es que en ambos equipos en las primeras ocho jornadas han repartido los minutos entre sus dos porteros sin encontrar un candidato con seguridad. En el Salamanca no se han cumplido hasta ahora las expectativas con las que llegaban Javi Jiménez y Dani Barbero. No se descarta la salida de uno de ellos o incluso de los dos. El Guijuelo también rastrea el mercado en busca de un meta y es que las actuaciones de Molina no acaban de convencer y Sarkauskas ha tenido de cal y de arena.