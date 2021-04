Los jugadores de equipos salmantinos condenados al ostracismo

Ha pasado un mes desde que comenzó la segunda fase en Segunda B, tanto en la lucha por el ascenso a Segunda para el Unionistas, como por la permanencia en la 2ª RFEF para el Salamanca UDS y el Guijuelo, y hay varios futbolistas que no han tenido ni un minuto. Jonathan, Casado y Garay no han podido saltar al campo por sus lesiones, pero hay otros dos jugadores, Delorenzi y Eizmendi, que no han contado para sus entrenadores.

El caso del argentino del Salamanca UDS es el más llamativo, ya que no solo en esta segunda fase, sino que desde que Lolo Escobar llegó al banquillo no ha jugado, y eso que en varias ocasiones el equipo tenía falta de efectivos en el centro de la defensa. Entre sus compañeros, Mora (8 minutos), Uxío (33) o Kristian Álvarez (42) tampoco han tenido apenas oportunidades. en las últimas cuatro jornadas y se han limitado a salir en el último tramo de algún partido.

Sin jugar está también un Eizmendi que tuvo algunos problemas físicos pero que ha entrado en la convocatoria en los últimos choques sin ser utilizado por Chuchi Jorqués. Miguel Fernández (18), fichaje de invierno, o Manu Molina (38) tras salir de su lesión han sido los menos utilizados. En su caso, parece que poco a poco va encontrándose mejor y que podrá aumentar su minutaje en las próximas semanas.

En el caso del Unionistas, Aythami (51) y Álex Rey (56) han perdido protagonismo en la segunda fase después de haber sido piezas más importantes en el primer tramo de la temporada, especialmente en el caso del delantero canario. Carlos de la Nava ha sido empleado últimamente por Hernán Pérez como hombre más adelantado y Diego Hernández le ha tomado la delantera como primer recambio o para haber salido en el once inicial. Josué ha jugado 71 minutos, contando con más confianza por parte del entrenador después de haber dejado de contar en la última parte de la primera fase.