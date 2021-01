Las sorpresas que espera para la semana que viene Lolo Escobar

Lolo Escobar se sacudió la imagen viral de ‘santo’ que ha circulado tras el contundente triunfo ante el Compostela en rueda de prensa, una comparecencia que este diario volvió a seguir telemáticamente, renunciando a la posibilidad de preguntar, tras el enésimo veto de Rafael Dueñas y Manuel Lovato a los profesionales de este medio.

“No pierdo el tiempo en eso en si soy un santo. Tengo jugadores muy buenos, el club me ha puesto en mis manos jugadores que no estaban dando todo lo que podía dar y ahora lo están dando. El club ha fichado refuerzos de categoría, Ayala, Casado y Javi Navas son muy top. No caigo ni un segundo en si me llaman San Lolo”, aseguró el entrenador del Salamanca.

“El caso es que la cabeza es lo más determinante en el fútbol y los jugadores están muy bien, muy positivos. Una victoria ante el Coruxo sería una confirmación de que el equipo está en la línea de lo que queremos de aquí al final de temporada. Un equipo que consigue sacar tantos puntos con las condiciones climáticas, viniendo de donde venimos, puede volverse casi invencible”, dijo el preparador.

Lolo Escobar señaló que para este domingo el equipo deberá de ir “con lo que quede”: “Con los restos del esfuerzo acumulado. Y con mucha ilusión de sacar algo positivo de allí, vamos con mucha humildad a por los tres puntos”.

Sobre el Coruxo, contra el que el Salamanca UDS se juega una verdadera final, afirmó lo siguiente: “Tiene un entrenador con un perfil muy definido, le gusta jugar. Tiene muchas cosas que me gustan como Yebra, Jacobo Trigo, Silva en ese campo es muy determinante. Tiene automatismos generados de muchos años, aunque no le estén saliendo las cosas”.

Por último, auguró que “la semana que viene habrá sorpresas en el mercado”