$!Las dos maneras de vivir el fútbol en la Tercera Federación salmantina

La filosofía queda clara al ver las plantillas de ambos, que todavía no están cerradas. En el Salamanca UDS, confirmados en el primer equipo únicamente están Antonio Amaro y Mati, que tendrán que ser los que les enseñen a los compañeros lo que es el sentimiento de pertenencia, con la ayuda de Diego Benito o Gustavo, por aquello de continuar en el club , como el guardameta Mike Cordero.

En el Santa Marta, todo lo contrario. De los más de 25 futbolistas que están entrenando a las órdenes de Mario Amatria y Cristian Lupidio, solo tres no son salmantinos. Pero la cosa no queda ahí, la gran mayoría lleva muchos años en la entidad y han pasado por las distintas categorías inferiores. De lo que no hay duda es del amor y la fidelidad que tienen por sus colores, y que en el propio club califican como el ‘ADN UDSM’.

La palma se la lleva Pablo Fernández, que lleva la friolera de 18 temporadas en el Santa Marta, al que llegó en prebenjamines, como sus compañeros Sergio Sánchez y Joel. El gran capitán, Asensio, con 16 campañas como tormesino, Rubén y el propio Joel, con 15, son otros a los que nadie tendrá que explicarles lo que significa jugar en el Alfonso San Casto.

Otro caso llamativo es el del juvenil Diego Alonso, que se marchó fuera por motivos laborales de sus padres y ha vuelto a su casa, en la que va a cumplir diez temporadas y ya ha entrado en la órbita del primer equipo.

Eso es algo que tienen muy claro en el Santa Marta: para qué fichar a nadie de fuera si puedes encontrar las piezas que necesitas en las categorías inferiores. Son varios los que llegan al primer equipo procedentes de juveniles, mientras que cinco futbolistas todavía de esa edad, Villardón, Rivas, David Martín, Fito y Diego están plenamente integrados en la dinámica del primer equipo.