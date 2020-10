La última incorporación del Unionistas creía que “el club estuvo en Primera hace unos años y se dividió en dos”

El Unionistas ha presentado este miércoles a su último fichaje, el extremo Manu Viana, y tanto él como el director deportivo, Diego Hernansanz, hablaron de cómo se había producido el fichaje después del cierre del mercado. “El club se puso en contacto conmigo un poco antes pero no pudimos llegar a un acuerdo. Después, en el transcurso de la semana, el jueves Diego se volvió a poner en contacto conmigo, estuvimos de tira y afloja un buen rato y a las tantas de la madrugada se pudo cerrar el fichaje”, explicó el futbolista, a lo que Hernansanz añadió: “No pudimos concretar el fichaje antes del cierre y lo hicimos después porque teníamos dos plazas sénior libres. Es un orgullo que con su curriculum, aunque sólo tenga 25 años, haya optado por nuestro proyecto”. Cuando le preguntaron al jugador que conocía del club, llegó la mítica confusión: “Sabía lo que había escuchado por ahí, que el club estuvo en Primera hace unos años y se dividió en dos”, afirmó

El extremo valenciano señaló que había sido clave para decidirse por el Unionistas “la confianza que me mostraron desde el principio y el proyecto del club, al que no conocía mucho. Me transmitieron mucho cariño y al final un futbolista tiene que estar donde se le quiera”.

Aunque en un principio viene para “dar competencia” en la posición de extremo izquierdo, Viana también puede actuar como lateral: “Al final todas las temporadas juego ahí algunos partidos, aunque no sea mi posición ideal”.