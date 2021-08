Kike López: “Mi prioridad es ir a un 1ª RFEF o un 2ª RFEF potente. Estoy a la espera”

–Sí, al ser el primer año con las nuevas competiciones no está estabilizado y para eso creo que habrá que esperar dos o tres años. Jugadores, clubes y demás no saben todavía muy bien en qué nivel tienen que estar y tendremos que habituarnos todos.

–Sí, tengo mucha hambre de fútbol. Me noto las piernas con mucha energía y tengo la misma ilusión que siempre. Lo único que ahora por la edad pues tienes que cuidarte más pero estoy muy bien y esperando a encontrar un proyecto bonito para la próxima temporada.

–Y siendo de Salamanca no le ha llamado el Unionistas para 1ª RFEF o el Salamanca para 2ª RFEF...

–De momento, mientras que encuentra equipo entrena con el Guijuelo...

–Sí, no quiero perder la forma. Estoy muy agradecido con el Guijuelo por dejarme entrenar allí con ellos y por cómo me han recibido. Están haciendo muy buen equipo para intentar hacerlo muy bien esta temporada en Tercera RFEF.

–Salmantino pero lleva muchos años jugando fuera, ¿pasa tiempo de vacaciones en Salamanca?

–Sí, las vacaciones quitando alguna semana que me iba de vacaciones (antes del coronavirus) las suelo pasar aquí con mi familia y amigos, que por el fútbol no puedo verles mucho. Ya sea en Navidad o en verano siempre me gusta pasar unos días aquí para poder estar con los míos.