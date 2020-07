Salamanca sí estará en el ascenso a Segunda División

La temporada en Segunda División B no ha terminado a pesar del coronavirus y es que todavía quedan por disputarse los playoff de ascenso a Segunda División. Aunque no hay equipos salmantinos, Salamanca sí estará representada en estas decisivas eliminatorias a un partido para acceder a la categoría de plata del fútbol español. Kike López, con el Ibiza, y Cristeto, con el Peña Deportiva, pondrán el acento salmantino. El primero en salir a escena será Kike López con el Ibiza, el sábado a las 20.00 horas. Los ibicencos se miden al Cornellá en el campo neutral Ciudad de Málaga. “En estos playoff de ascenso a Segunda no hay equipo buenos o malos. Todos son equipos peligrosos”, indica Kike López, que reitera que “a un partido puede pasar cualquier cosa”. El Ibiza, al no ser campeón de grupo, irá por el camino largo. Es decir, deberá superar al Cornellá el sábado y el miércoles a otro equipo para después meterse en la final el próximo domingo 26 de julio. Los cuatro líderes de los grupos de Segunda B se miden primero entre ellos y los dos ganadores suben directos y los dos perdedores tendrán otra oportunidad contra el resto en la siguiente ronda. “Nos quedamos a dos puntos del Baleares que acabó primero antes del coronavirus. Si hubiera seguido la Liga hasta el final creo que podríamos haber optado al liderato”, indicó el salmantino.

López: “Cuando estoy en Salamanca voy al Helmántico y a Las Pistas. No es que sea más de uno que de otro sino que me gusta ver fútbol y a los equipos salmantinos”

Kike López analiza el futuro del fútbol salmantino la próxima temporada. “Estoy viendo que ya están haciendo los primeros movimientos y espero que les vaya muy bien la próxima campaña y que se metan los tres en la Segunda B Pro”, apuntala el ex de la UDS.

El sábado, dos horas más tarde, a las 22.00 horas, el Peña Deportiva de Cristeto se mide al Marbella. “Se habla del cartel de favorito del Marbella pero nosotros somos un equipo humilde y vamos a ir a por todas”, asegura el futbolista salmantino.

Cristeto: “No me voy a esconder. Siempre lo he dicho. Me tirá mucho más el Helmántico y es que siempre lo voy a llevar dentro”

Cristeto además cree que el formato especial por el coronavirus de jugar las eliminatorias a un partido en una sede neutral ofrece más posibilidades al Peña Deportiva, que acabó cuarto en el grupo I de Segunda División B hasta la llegada del COVID-19. Salamanca también está en el playoff de ascenso a Segunda.

Representación en el playoff de ascenso a Segunda B