Íñigo Muñoz: “Tenemos jugadores que son muy buenos y además somos una piña”

Íñigo Muñoz está siendo uno de los puntales del Unionistas en este inicio de temporada, la segunda en la que juega para el equipo charro tras su llegada en el mercado invernal del curso pasado. Ha salido como titular en los cinco partidos y está encantado. Además, su equipo es líder después de su victoria contra el Deportivo de La Coruña.

“Estoy teniendo muchos minutos de calidad y me encuentro muy bien. Empecé en la izquierda, ahora en la derecha y entiendo lo que me pide el míster. Valoro mucho la confianza que me está dando Dani Mori porque sé que en mi puesto son muchos los que pueden jugar, me está eligiendo a mí, y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, aunque ninguno nos podemos relajar. Hay una competitividad muy sana y eso es bueno dentro del vestuario”, explicó el miércoles en una rueda de prensa telemática organizada por el club.

El extremo vasco no oculta que el ambiente en el seno del equipo no puede ser mejor tras los excelentes resultados y el liderato: “Te engañaría si dijera que no. Quizá estos resultados no eran los que se podían esperar pero esto es fútbol y sabíamos que teníamos equipo para poder hacerlo”. Además, a él no le sorprende lo que están haciendo: “Tenemos un gran equipo y no lo digo porque ahora vayamos así. Antes de la primera jornada me preguntaban y ya lo dije, aunque es verdad que también te tienen que acompañar muchísimas cosas. Pero tenemos muy buen equipo y se está viendo. Tenemos jugadores que son muy buenos y además somos una piña”.

Íñigo Muñoz fue preguntado también por las diferencias entre Hernán Pérez y Dani Mori: “Cada uno tiene su manera de jugar, aunque los estilos no son muy diferentes, pero en la manera de tratar al jugador sí que hemos cambiado un poco. Dani es un poco más cercano, no es ni bueno ni malo porque cada uno es como es. Pero el trato este año es mayor y nosotros estamos contentos, porque se ve que entiende nuestras situaciones y es un entrenador con el que se puede hablar de cualquier cosa, y eso siempre es bueno”.