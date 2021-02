El día después de que el CD Guijuelo perdiera la tercera categoría del fútbol nacional —el puesto que hoy ocupa la Segunda B el próximo curso será para la Primera RFEF—, Goyo Llorente [presidente chacinero] sigue masticando el disgusto: “Es una noticia horrible para todos los que queremos a este club”. Dicho esto, el máximo mandatario del conjunto del Municipal Luis Ramos pasa a hacer balance en caliente de los motivos que han llevado al Guijuelo a verse, con tres jornadas de la primera vuelta aún por delante, ya sin opciones matemáticas.

–¿Cómo ha sido para el presidente el día después de saber que ya no hay vida por estar en la Primera RFEF la próxima temporada?

–Un día durísimo. Te puedes imaginar... Lo que nos ha pasado ha sido una decepción muy grande para todos.

–¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se lo explica?

–Pues tengo claro que este descenso de la tercera categoría no ha sido cuestión de jugadores, del equipo o de entrenadores; ha llegado por muchas cosas. Se puede decir que viene por un cúmulo de despropósitos propios y ajenos. Entre otras cosas el parón de un mes que hemos vivido ha sido letal; el coronavirus nos golpeó muy duro a nivel de preparación y lo hemos pagado. Yo sigo recordando los partidos y no veo a un mal equipo, pero hay algo que nos ha faltado; puede ser que sea la suerte. Fíjate que el día del Coruxo preparas el partido para que se dé de una manera y nos cae esa nevada... Es verdad que para el rival estaba igual, pero... También hay que ver que en toda la temporada hemos tenido la plantilla al completo. Cuando no han sido las lesiones han sido las sanciones y cuando no todo, como el otro día. Este jueves mismo tan solo estaban disponibles nueve jugadores para entrenar...

–Todo el fútbol coincidía, ustedes incluidos, que la temporada iba a ser muy dura. ¿Cuándo lo decían se imaginaban que podría serlo tanto?

–Ni mucho menos. No contábamos con estar como estamos a día de hoy. Todo el fútbol también ha coincidido en que nuestro equipo no es para esto que nos ha pasado, y el último en decírmelo ha sido el Zamora, todos nos dicen que debíamos de estar peleando por otras cosas, pero te metes en una dinámica negativa... Y no hemos sido capaces de salir de ahí. Esa es la verdad.

–A toro pasado: ¿si hubieran cesado a Jacobo y Marcos Montes antes como técnicos hubiera cambiado algo?

–No. La decisión de destituir a los técnicos se hizo cuando se tenía que hacer. No tenía sentido hacerla antes ni tampoco alargar en el tiempo la decisión. Creo que se hizo en el momento oportuno. El cambio fue pensado y analizado.

–Ellos fueron los encargados de instalar la frase del “fútbol nos debe algo” en su vestuario. ¿Está de acuerdo?

–Sí. Nos debe algo. Sinceramente. Y es algo que no depende de entrenadores ni de jugadores. Ojalá sea acabar la temporada con no tan mal sabor de boca, que seamos capaces de librarnos de otro descenso.

–El reto es ese ahora para Chuchi Jorqués, para la plantilla y para ustedes también: evitar que el descenso sea doble.

–Claro, el objetivo es poder estar en la cuarta categoría el año que viene, en lo que llaman vieja Segunda B o Segunda RFEF. Creo que no tenemos que desesperarnos por lo que ya nos ha pasado ni tampoco rendirnos. Quedan once partidos por delante, tres de esta Liga y ocho de la que viene, y eso es mucho.

–Y el reto y el futuro a medio plazo cuál es. A su directiva le costó un mundo salir elegida y ahora se ven con la peor de las noticias deportivas posibles, que es no luchar por estar en la Primera RFEF.

–Es verdad que a mi directiva le costó tiempo formarse. Dimos el paso porque queremos al club después de que nadie quisiera dar un paso al frente. Entramos con una Segunda B que era distinta al panorama que hay ahora. El objetivo era mantener la tercera categoría nacional y no lo hemos logrado. La planificación de la temporada era para pelear por otras cosas, pero el fútbol es así y por lo que nos toca luchar ahora es por no descender a la quinta categoría.

–Es un día duro para pensar en recuperar la tercera categoría, pero el club ya la perdió hace 17 años y la recuperó en solo una temporada y para 15 más... ¿Es su sueño ahora?

–Por ganas no va a quedar. Si logramos quedarnos en la cuarta categoría, que es lo que tenemos que asegurar, el objetivo inmediato va a ser tratar de dar el salto a la categoría que esta temporada ya no vamos a poder dar. De eso no hay duda. Y no nos queda otra.