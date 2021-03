El fútbol en muchas ocasiones es un mercado bursátil donde las acciones de cada jugador suben y bajan por multitud de aspectos aunque hay uno que sobresale por encima del resto que no es otro que el rendimiento. El entrenador del Salamanca, Lolo Escobar, tiene muy claro más del 75% de su once inicial desde que llegó pero todavía hay algunos puestos que están en juego como es el del extremo izquierdo. Ernest, desde la llegada de Lolo Escobar, parecía que contaba con todo a favor para ser el estilete en ese costado zurdo pero el de Ghana no acaba de explotar y sus acciones caen mientras que aumentan las del joven Alex Camacho, que llegó a finales de enero pero su rendimiento ha ido en tendencia creciente hasta tal punto que podría arrebatarle de inicio ese costado izquierdo que parecía destinado a Ernest por decreto.

El posible cambio el domingo a las 17.00 horas en el once inicial ante el Zamora es la consecuencia de una tendencia a la alza como la de Alex Camacho, que culminó su adaptación en el Salamanca con su partidazo en Barreiro ante el Celta B (0-2) donde dio una asistencia magnífica a Llorente y marcó el segundo gol de la sentencia, con una corriente descendente que es la de Ernest que no acaba de aprovechar las oportunidades para demostrar su calidad.

Ernest arrancó la temporada con la estela de estrella para liderar el proyecto de Sergio Egea pero su rendimiento fue difuso en la etapa del argentino y pasó al ostracismo con Rafa Dueñas en el banquillo, que incluso lo mandó a la grada en el derbi ante el Unionistas en el Reina Sofía. En el mercado de invierno estuvo en la rampa de salida pero con la llegada de Lolo Escobar volvió a tener una oportunidad. El técnico madrileño confió en que explotara sus condiciones, que las tiene, en este tramo final de la temporada, pero no ha sido así.