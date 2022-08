El Unionistas-Linares se jugará en Las Pistas

El encuentro del domingo a las 12.00 entre el Unionistas y el Linares se disputará en Las Pistas. El nuevo césped natural del Reina Sofía, aunque está en su fase final de crecimiento, no está todavía en un estado óptimo para acoger el encuentro. El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, ya explicó en este diario que la política era la de no forzar para no causar efectos negativos en el verde para el resto de la temporada por intentar jugar antes de tiempo.

Se están cumpliendo los plazos de la instalación del césped y todo apunta a que en la jornada 4, el 18 de septiembre ante el Fuenlabrada, podría producirse el regreso del equipo salmantino al Reina Sofía ya con el césped natural en perfectas condiciones.