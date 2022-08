Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionistas: “Jugaremos en el Reina Sofía cuando el césped esté listo. No vamos a forzar”

–Lo anunciaremos. Hemos hecho la solicitud a la Federación poniendo Las Pistas como campo secundario en caso de que no podamos hacerlo en el Reina Sofía. Todo va bien con el césped y tenemos que ver si se puede jugar o no la segunda jornada en el Reina Sofía. Tenemos que valorarlo y es que por forzar y jugar allí puede que el césped se resiente para el resto de la temporada. No vamos a forzar. Todo apunta a que en la jornada 4 sí que jugaremos en el Reina Sofía.

“Hay que ser precavidos y lo somos cuando hacemos las previsiones, pero de momento las cifras de socios son muy buenas”

–¿Afectará el cambio de césped del artificial al natural al juego del equipo?

–Habrá que ver cómo juega el equipo con Raúl Casañ. Es cierto que su estilo es muy del club con intensidad, pero hay que ver cómo va evolucionando su juego. Con el césped artificial, en los primeros minutos, al rival le costaba adaptarse por el bote del balón y demás. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos hecho grandes partidos en campos de césped natural en temporadas anteriores. Lo importante es que con el cambio de césped va a quedar una instalación muy bonita.

–La campaña de socios ya supera los 2.200 aficionados con carné...

–Va a muy buen ritmo y todavía esperamos que la gente se anime. En años anteriores incluso con la Liga empezada se han ido sumando muchos socios. La gente en Salamanca está todavía de vacaciones o por lo menos no han comenzado con la dinámica de quedarse en la ciudad los fines de semana. Hay que ser precavidos y lo somos cuando hacemos las previsiones de presupuesto con los socios, pero, de momento, las cifras son muy buenas.

–El reto es la permanencia...

–Lógicamente. Ojalá pudiéramos ascender a Segunda División, pero hay que tener los pies en el suelo. Evidentemente, si la temporada va bien y se consigue asegurar la permanencia, después ya miraríamos otros retos más ambiciosos.

–La Federación tiene muchos problemas para comercializar los derechos audiovisuales...

–Como club diría que en los próximos cursos esa partida de dinero que llega a los equipos por parte de la Federación no llegará o se reducirá, debido a que no se están consiguiendo los ingresos esperados en la comercialización. Como aficionado, recuerdo que cuando no podía viajar a ver a la Unión Deportiva Salamanca hubiera pagado mucho dinero por ver el partido. Ahora, es verdad que a veces hay cortes y problemas en la retransmisión, pero por lo que se paga creo que es entendible. Hay que entender que por ese precio no se puede tener una retransmisión de Primera División con multitud de cámaras.