El Guijuelo salva un punto ante el Marino

El Guijuelo sacó petróleo en el Miramar ante el Marino de Luanco consiguiendo un punto en un partido muy gris de los chacineros. Un cabezado de Giráldez en el 60 igualó el marcador que había inaugurado Lora para los asturianos en la primera mitad.

El Guijuelo salió al verde del Miramar con un doble pivote con Willy y Carlos Rubén para contener y tener balón. Intuía Mario Sánchez que la batalla en la tierra media sería de altos vuelos. Los primeros compases de encuentro hacían ver que las sensaciones del técnico eran ciertas y es que el partido era de control, de estudiarse y de no arriesgar. Cuando sucede esto lo más normal es que no se vea fútbol y eso es lo que sucedió este domingo en Miramar en la primera mitad.

Hasta el 26 no llegó el primer disparo a puerta. Fue obra de los locales y Johan salvó como viene siendo habitual. El Marino de Luanco se hacía con el balón, pero tampoco intimidaba en exceso a un Guijuelo que aguantaba bien atrás. No obstante, en el 34 Lora puso por delante a los asturianos. Un rechace provoca un balón suelto en el área y el veterano jugador fusila a Johan sin mayor problema.

No hubo más fútbol en la primera mitad y es que el espectáculo futbolístico estaba siendo anodino. El bagaje ofensivo del Guijuelo en el primer capítulo fue muy escaso por no decir inexistente. Solo un cabezazo de Willy, tras una buena jugada por banda de Florez, que acabó fácil en las manos del meta local. Y esa acción se produjo en el 43, lo que pone de manifiesto que la versión ofensiva del Guijuelo estuvo más que apagada.

En la segunda mitad, el Marino de Luanco comenzó poniendo en problemas al Guijuelo. En el 51 Pinín hace un jugadón en el área a base de recortes y dispara sin oposición para que Johan mande el esférico a córner. Siete minutos después un centro envenenado de Nacho Matador obliga a Johan a volver a impedir el segundo de los asturianos.

El Guijuelo no estaba en su mejor momento. El Marino de Luanco apretaba, no habían tirado a puerta y las sensaciones no eran buenas, pero a la hora de partido un centro lateral lo aprovecha Giráldez para empatar de cabeza. Sacaba petróleo el cuadro chacinero con ese tanto, viendo que la portería asturiana la había frecuentado bastante poco.