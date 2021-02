El Guijuelo pone fin a su historia en Segunda B

La historia de la Segunda B y el CD Guijuelo se escribe de la mano desde hace 17 temporadas. En concreto, desde el 28 de agosto del 2004, fecha en la que el conjunto chacinero debutó con triunfo [3-2] frente al Marino de Luanco. Desde esa primera jornada —y salvo el paréntesis de la campaña 2005/06, que jugó en Tercera— no se entiende la una sin el otro. Y hasta tal punto se han impregnado la Segunda B del CD Guijuelo, y el CD Guijuelo de la Segunda B, que resulta ‘poético’ que en el mismo curso en el que la actual Segunda B desaparece como tal, el conjunto chacinero ponga fin a 15 temporadas seguidas en la tercera categoría del fútbol nacional, siendo el conjunto que más temporadas consecutivas llevaba en la división de ‘bronce’ de todo el fútbol español.

Casualidad do no, firmar el descenso a la cuarta categoría firmado en la misma campaña en la que desaparece la Segunda B, los números del Guijuelo en esta categoría ya quedan para la historia. Desde aquel primer choque aun vistiendo blanquiverde hasta el del pasado miércoles [en el mismo escenario] contra el Zamora, en el que se certificó que el próximo curso no estará en la tercera división nacional [a partir del próximo curso llamada Primera RFEF], el conjunto chacinero ha disputado un total de 573 encuentros (286 de ellos como local) en los que han sumado un total de 761 puntos repartidos entre los 197 choques ganados hasta la fecha, los 170 empatados y las 206 derrotas encajadas. Partidos en los que al equipo del Municipal Luis Ramos ha celebrado un total de 629 tantos, mientras que ha encajado 608 goles.

De estas 17 campañas en Segunda B, curiosamente, el segundo rival al que más veces se ha enfrentado es el que certificó de manera matemática el descenso, que fue el Zamora, y con el que se ha enfrentado en 22 ocasiones. En 24 lo ha hecho con la Cultural Leonesa, que se puede decir que es su rival más íntimo, mientras que el Burgos cierra el podio de equipos a los que más se ha enfrentado en la categoría de bronce.

En los 573 encuentros —que acabarían siendo 584 en la categoría— el once histórico estaría formado por Jonathan (que suma 305 choques), Mangas (197), Raúl Ruiz (173), Carlos Rubén (169), Luque (144), Valero (138), Carmona (134), José Romero (129), Pino (124), David Montero (120) y Razvan (114). Por completar la estadística: Iglesias Villanueva es el colegiado que más veces lo ha arbitrado en Segunda B, con 13 encuentros.