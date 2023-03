El Guijuelo logra tres puntos clave ante un rival directo (1-0)

Tenían que ganar y lo hicieron. Ante un Zamora que también llegaba al Municipal en playoff, el encuentro era significativo para ambos. Desde luego, al Guijuelo le salió redonda la tarde de sábado tras colocarse segundos -a diez puntos del primero, el Arenteiro-, mientras que los visitantes vuelven a su casa fuera de esa zona. Un partido que parecía que iba a acabar 0-0, el marcador lo mostró, de hecho, hasta el minuto 80 y a partir de ahí todo cambió: el gol de Garban revolucionó el partido.

Ninguno de los dos equipos salió al césped del Luis Ramos con intenciones de arriesgarse. Un empate podía cuadrar en los planes de ambos, no se pillarían los dedos, al menos, en esta ocasión. Llegó en el minuto 10 la única llegada de la primera parte, cuando Cristóbal Gil falló en medio campo y recuperó Jaime Sancho corriendo por la derecha directo a portería, aunque Roberto salió a tapar la acción y Aizpiri despejó. Sí que es cierto que el Zamora se apoderó del balón y el Guijuelo se conformó con defender las jugadas justas para no cansarse y poder salir a alguna contra. Pero no funcionó.

Los locales no se encontraban cómodos, tenían un día malo, se enredaban demasiado. No salía nada. Si llegaban al área era con una jugada a balón parado. Y ni con esas muchas veces. Era el Zamora el que hizo estar atento a Roberto, que tampoco es que tuviera complicaciones con las suaves amenazas de los visitantes. Fueron, en definitiva, cuarenta y cinco minutos para ver qué hacía el de enfrente. Pero al salir los dos con la misma idea, no sirvió de nada.

Tras la vuelta de vestuarios, los primeros minutos no fueron muy diferentes a los previos, aunque el Zamora tuvo la ocasión más clara del partido hasta ese momento con un remate de Ámez que se fue por encima del larguero de Roberto. El Guijuelo, en la misma tónica: no se encontraba. En el minuto 58, precisamente el guardameta local tuvo que intervenir para evitar, de nuevo, el primer gol del partido. Esta vez fue Chendri el que remató. En el minuto 64 Dani Hernández sería el siguiente en probar nada más salir desde el banquillo con un disparo lejano que hizo estirarse a Roberto, aunque terminó yéndose por arriba de la portería. Pocos minutos después, Carlos López intentó rematar con una acrobacia en el punto de penalti tras un centro de Sancho. El Zamora quería el gol. Pero no tuvieron paciencia para seguir intentándolo a ese ritmo, y bajaron de marcha.

Mario Sánchez hizo cambios para ver si su equipo respondía a los continuos ataques de los visitantes. Le salió bien. Los jugadores que salieron aportaron velocidad. Garban desató la locura en el minuto 80. El extremo marcó siendo el primer y único tiro a puerta de todo el partido, pero para lo que supone ese gol, el resto es secundario.

El Zamora no sabía qué más hacer, estaba a la desesperada. Seguían intentándolo, pero sin resultados. Salían de playoff y el único remedio, aunque lo buscaran y desearan, no se les concedía. Una acción en la pelea por el balón en el minuto 90 dejó al Guijuelo con uno menos tras recibir Perea la tarjeta roja directa, un tanto polémica. Tras unos momentos tensos, el árbitro añadió nueve minutos. El Zamora tenía esperanza, a pesar de todo. Juanan en el 99 hizo temblar a todos los asistentes con un disparo con la izquierda bajo palos que acabó estrellado en el larguero. El Zamora la tuvo, pero se marchó fuera. Final. Así el Guijuelo suma ya cuatro jornadas sin encajar gol y se afianza poco a poco en playoff.