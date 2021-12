El Guijuelo cae en la Copa con orgullo ante el Rayo en los penaltis

El Guijuelo cayó con orgullo en la Copa del Rey tras llevar al Rayo Vallecano a la tanda de penaltis. El conjunto de Mario Sánchez, pese a la diferencia de 5 categorías, da una lección de orden y de tener las cosas claras.

El Rayo Vallecano salió de inicio con nombres cono para asustar: no estaba Falcao pero sí Bebé, Unai López o Mario Suárez. Y, por si quedaban dudas, el conjunto de Vallecas firmó un arranque de partido demoledor: a la segunda arrancada de Bebé, Pozo encontró el gol que parecía aplanar la primera ronda esta 118ª edición de la Copa del Rey. Sin embargo, la realidad se encargó de superar la ficción que puede que ya tuviera en la cabeza el conjunto de Iraola. Pues el Guijuelo tiró de casta cuando se quitó los nervios y de lo que sabía hacer: y eso fue estar ordenado, solidario y esperar la ocasión. Que no tardó mucho en llegar, a los 10 minutos de partido, ya con el marcador en contra, Carlos Rubén tuvo la suya desde la frontal; mismo lugar desde donde lo intentó Toti sin suerte. Sin embargo, a la tercera sería la vencida para los chacineros: Carlos Rubén leyó el espacio que le abrían los centrales a Toti y allí que le puso el pase. La ventaja en carrera del salmantino la diluyó Mario Suárez en un visto y no visto, pero el charro tenía un ‘as’ en la manga: un recorte en la frontal que le iba a dejar solo ante Zidane. El zapatazo que se sacó de la manga fue superior.

En los 72 minutos que restaban de partido no hubo más; el Rayo quedó atrapado en la tela de araña que tejió a la perfección el conjunto de Mario Sánchez. Y cuando la superó se encontró a Johan. Así es como el choque desencadenó en la prórroga. El tiempo extra no resolvió nada; pues el Guijuelo siguió igual y el Rayo no encontró la vía por la que hacer daño a pesar de los 6 cambios. De hecho, el único que hizo daño fue el CD Guijuelo a balón parado, aunque sin mordiente y así el choque desembarcó en la tanda de penaltis, que se desarrolló así:

Peli: fallo | 0-0

Mario Suárez: paró Johan | 0-0

Caramelo: gol| 1-0

Isi: gol | 1-1

Carlos Rubén: gol | 2-1

Óscar Trejo: gol | 2-2

Toti: gol | 3-2

Santi Comesaña: gol| 3-3

Cristóbal Gil: paró Zidane| 3-3

Sergi Guardiola: gol | 4-3