El pasado miércoles 24 de febrero el Zamora ganaba 0-1 al Guijuelo y condenaba a los verdes a no estar la próxima campaña en la Primera RFEF, tercer escalón del fútbol nacional. Ese descenso de forma gráfica se resumía viendo a los jugadores del Guijuelo abandonando el terreno de juego desolados entre lágrimas.

El club verde tras aquello analizó que no era un problema de táctica (ya habían cambiado de entrenador con la salida de los hermanos Montes y la llegada de Chuchi Jorqués), tampoco de condición física ni de calidad... Entonces apostaron por el factor psicológico e incorporaron a Fabián Sainz, psicólogo deportivo. “Entienden que hay más potencial y más fútbol del que se está viendo y por eso buscan la figura del psicólogo deportivo”, explica Sainz, el mismo que remarca que aunque la moral está baja hay margen de maniobra para volver a recuperar sensaciones positivas. “Hay que empezar a elevar esa confianza común como equipo y después lo individual. La idea es ver qué tenemos y cómo podemos mejorar”, detalla el psicólogo deportivo.

El reloj corre en contra de este tipo de abordajes psicológicos y es que el Guijuelo tiene once partidos por delante para intentar no caer a la Tercera RFEF, quinta categoría nacional, y poder al menos mantenerse en la Segunda RFEF, cuarta categoría nacional. “Es cierto que evidentemente no hay mucho tiempo y es que este trabajo precisa de más días de observación y seguimiento pero esa falta de tiempo se suple con las ganas y la predisposición que me han mostrado jugadores y cuerpo técnico para colaborar conmigo”, añade el nuevo psicólogo deportivo del Guijuelo.

En sus primeros días Fabián Sainz está centrando sus acciones en terapias grupales y también individualizadas y está convencido de que puede dar la vuelta a la situación desde el punto de vista psicológico aunque remarca que su trabajo es un complemento y un apoyo al resto de trabajo que hace el equipo.

La psicología deportiva cada día tiene más cabida en los clubes y deportistas de élite pero en Salamanca sigue siendo un terreno por explorar. “En Salamanca, de momento, es a demanda y se trata de colaboraciones puntuales. Suele ser el entrenador el que pide estos servicios y lo directivos lo aprueban”, refrenda Fabián Sainz que insiste en que el objetivo es que el Guijuelo vuelva a competir y después el resultado será bueno o malo pero por lo menos siendo competitivos.