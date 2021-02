Diego Hernández, del Unionistas: “Sé que en el campo de juego soy inaguantable, pero no lo puedo evitar”

Diego Hernández (Salamanca, 21 años) el pasado domingo en Riazor volvió a ser titular con el Unionistas poniendo de manifiesto que está en plenas condiciones de aprovechar la oportunidad que le brindó el club salmantino esta temporada para despegar en su carrera. Tiene muy claro que esta etapa en el Unionistas es su última ‘bala’ para ser futbolista profesional.

–Titular por primera vez en la temporada y encima en Riazor ante el Deportivo...

–Sí, fue muy importante. Venía trabajando duro para ser titular y lo agradecí mucho. Después sobre el campo puse todo y algún acercamiento a la portería del Deportivo pude protagonizar. El último año para mí ha sido malo y después de todo fue bonito lo de jugar en Riazor de inicio.

–Cuando regresó a principio de temporada al Unionistas dijo que quería aprovechar estar oportunidad...

–Desde que me fui al Real Madrid hasta ahora han sido cuatro o cinco años de mierda. Me ha pasado de todo con lesiones y demás pero ahora estoy recuperando la confianza que no la tenía desde hace mucho tiempo. Estoy concentrado en aprovechar esta última oportunidad que tengo en el fútbol.

–¿Es su último tren en el fútbol?

–Sí, esta nueva etapa en el Unionistas es mi última oportunidad para ser futbolista profesional. Los años vuelan y me quedan dos como sub23 pero si no aprovecho este momento los años van pasando y se pueden ir acabando mis oportunidades en el fútbol.

–Salir del Real Madrid al mundo real del fútbol cuesta mucho...

–Sí, lo que vives dentro del Real Madrid es irreal y cuesta mucho después ir a otros clubes. Desde que llegué al Madrid fue otro mundo totalmente distinto. Lo vives y lo disfrutas pero estuve mucho tiempo lesionado. Cuando sales al fútbol de verdad te das cuenta de que para ser futbolista profesional hay que pasar por categorías como la Segunda B o la Tercera. Solo hay uno o dos elegidos que no necesitan ese paso y están directamente arriba.

–Es un gran admirador de Cristiano Ronaldo...

–Siempre le he tenido mucha admiración desde que jugaba en el Manchester y después en el Real Madrid tuve la oportunidad de estar a solas con él y no es como mucha gente piensa o dice de él. En lo futbolístico y en lo personal es un tipo 10.

–¿Incluso se puede decir que en algunos aspectos le imita?

–Le tengo como una figura a la que seguir para coger lo mejor de él. Hay cosas como la chulería en el campo que también la tengo pero es que me sale solo. Sé que soy inaguantable en un campo de fútbol jugando pero no lo puedo evitar. Me gusta imitar lo que come, lo que entrena, su forma de vida... Ojalá algún día llegue a conseguir la mitad de la mitad de lo que ha sido él.

–Pasó el coronavirus en Navidad, ¿cómo lo vivió?

–No tuve muchos síntomas. Perdí el gusto y el olfato pero pude seguir entrenando en casa. Ahora estoy recuperando el olfato ya que el gusto no. No me sabe a nada la comida. Fue a finales de diciembre y ahora huelo solo cosas fuertes como una colonia. Mi familia lo pasó antes que yo y ya han recuperado el gusto. Espero que pronto pueda decir yo lo mismo pero ahora más de un mes después de haberlo pasado sigo sin gusto.