Cris Montes, del Unionistas: “Seguimos viendo la Segunda B Pro muy cerca y queremos alcanzarla lo antes posible”

Cris Montes fue uno de los refuerzos en el mercado de invierno y a pesar de la mala racha está convencido de que acabarán entre los tres primeros.

–La derrota contra el Zamora les dejó tocados. ¿Unos días después ya quedó olvidada?

–Yo creo que sí. Es duro perder como perdimos pero yo veo bien al equipo. Además con el parón tendremos una semana más para pensar en las cosas que tenemos que mejorar e intentar seguir demostrando el equipo que somos.

–Lo mejor es que quedan tres partidos y siguen dependiendo de ustedes mismos.

–Claro, y tenemos un colchón. Seguimos viendo la Segunda B Pro muy cerca y lo que queremos es asegurarla lo antes posible. No se puede decir que ya lo tengamos, pero seguimos con una gran motivación y estoy convencido de que lo lograremos.

–Y si la consiguen, por qué no soñar con subir a Segunda.

–Toda la razón. Cuando tienes una mínima oportunidad de hacer algo grande tienes que ir con todo a intentarlo. Soñar es gratis.

–¿Qué ha cambiado en el equipo para atravesar este bache de cuatro partidos sin ganar.

–Creo que nada. Tuvimos un mes de enero muy difícil en el que sacamos bastantes puntos y ahora hemos perdido dos en casa en el último momento.

–Cuando no dejan la portería a cero, pierden.

–Este equipo es muy fuerte defensivamente y nos hacen pocos goles, pero cuando nos meten uno o dos es difícil meter tres. Estamos trabajando en ello.

–¿Está contento con su participación?

–Yo acepto el rol que me toca y es verdad que no estoy a mi nivel aunque voy cogiendo ritmo y confianza y cada vez me encuentro mucho mejor.

–Con lo que le hayan contado, estará deseando tener público en el Reina Sofía.

–Yo no lo he vivido, pero por lo que me cuentan es algo que el equipo echa mucho de menos porque la afición es increíble. A ver si dentro de poco están con nosotros.