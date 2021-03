Álvaro Coque Pérez (Salamanca, 29 años), más conocido como Coque, regresará el domingo al estadio Helmántico, su ‘casa’, pero defiendo los colores del Zamora. Lo hace sin rencores de aquel verano de 2018 cuando después de ascender a Segunda División B el director deportivo de aquella época, José María Movilla, le abrió la puerta de salida ofreciéndole hacer la pretemporada a prueba.

“Volver al Helmántico siempre es especial. He disfrutado mucho y soy un chaval de la casa y volver a pisar ese césped siempre emociona”, describe Coque, que añade que lo hace sin rencores. “No tengo rencor pero no olvido lo que sucedió aquel verano ya que había un bloque interesante que habíamos subido de Tercera con algunos jugadores que hemos demostrado que podemos competir en Segunda B pero Movilla se equivocó al no dar continuidad a eso. Me ofrecieron hacer la pretemporada pero a prueba pero yo por mi situación personal necesitaba algo estable y al día siguiente me llamó el Zamora y hasta ahora”, recalca Coque.