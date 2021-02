Cómo ayuda el ‘Big Data’ al portero del Unionistas para llevar 144 paradas

Miguel Serna, guardameta del Unionistas, volvió la pasada jornada a resetear su ‘Big Data’ [el conjunto de sus grandes datos de la temporada en el Unionistas] ante el Coruxo: de nuevo un partido íntegro con la portería a cero tras haberse derrumbado su récord de imbatibilidad ante el filial del Celta de Vigo, cuando acumulaba 770 minutos sin recoger un balón de su red y 8 encuentros continuados sin gol en contra.

El encargado de darle al botón de reinicio no fue el propio guardameta, no. Sino el entrenador de porteros del club del Reina Sofía desde 2016, Raúl Turiño, que es el encargado de apuntar, traducir y acumular las estadísticas de la portería del Unionistas para después enfocar las sesiones de entrenamiento específico durante la semana, y que finalmente todo ese otro trabajo ‘invisible’ salga a relucir durante los partidos: “Detrás de la gran temporada que está haciendo Serna y la defensa hay trabajo, mucho trabajo”. Y no solo físico, ni mental, sino también informático. “La monitorización nos ha dado datos muy importantes del portero. En este caso con Serna, nos permite enfocar las sesiones sobre los datos que creemos que más va a necesitar durante el partido, por cómo ataque el rival, también lo hacemos en función de lo que el entrenador quiere que haga el portero...”.

Y, así, el guardameta lleva un porcentaje de acciones “bien ejecutadas” o “de acierto”, en el lenguaje del ‘Big Data’, superior al 90 por ciento. Los datos del ordenador leen a pies juntillas la temporada que está haciendo el Unionistas: “El resultado que todos queremos es el de la portería a cero, es la mayor recompensa, y para lo que enfocamos este tema de los datos. Que Serna tenga un porcentaje alto de acierto se apoya en el buen trabajo de la defensa y que a los rivales les concedamos muy poco”. Ese “muy poco” se traduce en 144 paradas -que incluyen intervenciones con las dos manos o balones blocados, no se distingue- ejecutadas a lo largo de loa 14 partidos que lleva disputados hasta la fecha.

“A todo esto, también tenemos que sumar que a Serna sus datos le motivan. La ambición que tiene trabajando se traduce en lo que hace. Cuando tenía un acierto del 85 por ciento por partido se esforzó por llegar al 90... Y aquí estamos”, resalta la labor del portero, Turiño, al que el paso de las temporadas le han valido para ir generando una estadística de la portería del Unionistas que ha acabado desembocando en la mejor temporada defensiva del club, con tan solo cinco tantos recibidos [tres de ellos del Celta B, el único rival que ha conseguido regatear el ‘Big Data’ del portero] en los 14 encuentros de Liga disputados hasta la fecha.