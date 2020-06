Apuesta por la casa para sustituir a Arturo Martín al frente del Santa Marta

La UD Santa Marta ha llegado a un acuerdo con Sergio Hernández, hasta ahora técnico del conjunto de División de Honor Juvenil, para que se haga cargo del primer equipo, de Tercera División, en la que será su segunda experiencia en la categoría. De esta forma, el club apuesta por un técnico de la casa para iniciar un nuevo proyecto capitaneado por 'Cuqui' Silvani y Cristian Lupidio desde la dirección deportiva, con un marcado carácter con la idiosincrasia de la Academia UDSM.

Javier Sierra, que ha venido desempeñando las tareas de ayudante de Sergio Hernández en las últimas temporadas, será el segundo entrenador del Tercera División.

Ambos conocen perfectamente la metodología de la Academia UDSM tras varias temporadas en la Unión Deportiva Santa Marta, por lo que, a buen seguro, realizarán una magnífica labor al frente del primer equipo.

El nuevo técnico, Sergio Hernández, reconoce que afronta este reto con muchísima ilusión: "Estoy muy contento poder coger las riendas del primer equipo, del equipo de mi pueblo, algo que es un orgullo paa mí. Agradezco la confianza del club que ha pensado en nosotros para llevar al primer equipo, así como a Arturo, por el súper trabajo que ha desarrollado estos años para que el Santa Marta no sea un equipo ascensor que era otros años, ha hecho una buena labor". Sergio reconoce que tiene "una espina clavada" porque hace siete años se hizo cargo del primer equipo tras la marcha de Mario. "Es una segunda oportunidad para quitarme ese mal sabor de boca que me ha quedado estos años cuando lo dirigí entonces. Quizás equivocadamente, quizás por falta de experiencia o porque no tenía una personalidad bien formada dentro del fútbol, era muy joven, y creo que ahora es una oportunidad para quitarme ese lastre. Ahora estoy muy, muy contento, y esperando para saber cuándo podremos empezar a trabajar".