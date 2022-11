Alvarito ya piensa en la remontada del Salamanca

Álvaro González Manzano, más conocido el mundo del fútbol como Alvarito, fue llamado en verano para ser un jugador importante en este proyecto del Salamanca y lo está demostrando con cuatro goles y dos asistencias. “Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien en un inicio de temporada y la clave es la confianza que me han transmitido el entrenador y el director deportivo”, explica el futbolista del Salamanca al que todavía le dura el sabor agridulce del empate ante el Atlético Astorga.

“Si no nos quedamos con nueve hubiéramos remontado y es que con 10 estábamos siendo superiores”, lamenta el atacante del Salamanca, mientras que sigue acordándose de la segunda amarilla a Gustavo que supuso que el conjunto entrenado por María Hernández acabara el partido con solo nueve jugadores. “Viendo la jugada repetida después te das cuenta que no es ni de lejos”, insiste.

Cambiando de batalla, el Salamanca visita el domingo a la Arandina en el Montecillo a las 17.00 horas y Alvarito avisa de que, aunque será un choque complicado, irán a por todas desde el primer minuto. “Es otro hueso muy difícil para nosotros. Es un equipo muy competitivo todos los años y tiene mucha historia en este grupo”, recuerda Alvarito, mientras que pone de manifiesto que en sus visitas a El Montecillo ha conseguido victorias, derrotas y empates. “Recuerdo que he ganado dos veces pero siempre que consigues ganar allí es por la mínima y sufriendo mucho. Es un campo complicado”, describe Alvarito.

Ahora mismo viendo la clasificación del grupo VIII de Tercera Federación, el Salamanca aparece en tercer lugar a cinco puntos del líder, el Atlético Astorga, y a tres de la Arandina, segundo clasificado. “La distancia con el Atlético Astorga es salvable y además podría haber sido peor viendo el partido del domingo que se podían haber ido a ocho puntos”, analiza. El Salamanca piensa en la remontada en la tabla.