España ya conoce sus rivales de la fase de grupos del Mundial Se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

Los jugadores de la Selección celebran un tanto.

E.P. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay -Grupo H- en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado este viernes en Washington.

Tras el sorteo celebrado en el estado americano, los siguientes grupos, a falta de las últimas selecciones que se clasifiquen, queda de la siguiente manera:

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador 'playoff' D.

GRUPO B: Canadá, Ganador 'playoff' A, Catar, Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

GRUPO D: USA, Paraguay, Australia, Ganador 'playoff' C.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Ganador 'playoff' B, Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

GRUPO I: Francia, Senegal, Ganador 'playoff' 2, Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

GRUPO K: Portugal, Ganador 'playoff' 1, Uzbekistán, Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.