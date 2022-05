El PSG retira de la venta las camisetas de Mbappé

El ‘culebrón’ Mbappé ha escrito un nuevo capítulo. La página web del PSG ha retirado este miércoles la camiseta del futbolista francés de la web del club. Un gesto más que podría indicar que su futuro está cada vez más lejos de la ciudad parisina. No sólo eso, si no que tampoco se puede personalizar con el número y el nombre de Mbappé. La única que se puede comprar online es la tercera equipación. Sí se pueden comprar productos de Mbappé, pero no camisetas, a excepción de la tercera que viste el PSG.

Tal y como está el futuro de Mbappé, este hecho puede ser una pista de qué va a hacer el delantero francés que tiene previsto anunciar su futuro en los próximos días. Destaca, por otro lado, que se puede comprar la de un jugador como Di María que, como Mbappé. acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio y todo apunta que se irá en la Juventus.