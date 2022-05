El futuro de la codorniz, en manos del ideologismo político

DELEGACIÓN SALMANTINA DE CAZA

Aunque como todos sabemos las Comunidades Autónomas han logrado paralizar la inclusión en la lista de especies en peligro de extinción a nuestra entrañable Coturnix coturnix y así prohibir su caza, esto ha sido solamente un aplazamiento temporal en lo que se estudia la nueva documentación aportada por el sector de la caza. Y es que, los estudios aportados por quien ha promovido esta solicitud de inclusión, la asociación ecologista SEO-Bird Life, carecían de todo rigor y sustento, ya que citaban la población española de esta pequeña migratoria en 225.000 ejemplares, cuando los propios cazadores reportan más de un millón de capturas según los datos oficiales de los planes técnicos de caza.

Y es que una vez más, el Ministerio presidido por Dña. Teresa Ribera, MITECO, se empeña en hacer apología de su ideario animalista e ignorar, ya no solo al Ministerio de Agricultura, si no a buena parte de la comunidad científica.

Si bien es cierto que todos aquellos que pisamos el campo, somos conscientes del importante descenso en las poblaciones de codorniz que se veían hace muchos años, no es menos cierto que dista mucho de estar en peligro de extinción. Esta situación debe evidentemente ser evaluada por las administraciones y gestionarse de manera eficiente con todos los operadores implicados, pues aunque no se puede obviar que la caza afecta a los censos de codorniz, existen muchos factores que influyen en su éxito reproductivo, como por ejemplo las prácticas agrarias intensivas y la concentración parcelaria que afecta a negativamente a su hábitat y que da al traste con numerosas puestas, el uso de fitosanitarios e insecticidas que afectan tanto a la fertilidad de los adultos como a la cantidad y variedad de insectos que constituyen el principal alimento en las primeras etapas de vida de los pollos, y un largo etc.

Pero este profundo análisis de la situación de la codorniz, no solo debe quedarse ahí, sino que deberá hacerse extrapolable al resto de especies esteparias, sean cinegéticas o no. Avutardas, perdices, gangas, sisones, ortegas son solo algunas de las aves que se ven afectadas por la mecanización e intensificación de las técnicas agrarias, técnicas que por otro lado son necesarias para optimizar los recursos productivos limitados para una población humana cada día más disparada. Hay que encontrar el equilibrio de manera conjunta entre los operadores del campo y centrarse más en regular y asegurarse de que esas regulaciones se cumplan, que en tirar por el camino fácil del prohibicionismo.

El sector cinegético está apostando por recurrir a la ciencia con la colaboración de los cazadores y ha puesto en marcha varios estudios como puedan ser los Proyectos “Cotrunix” o “Rufa” (de la Fundación Artemisan), para poder ir con datos fiables de la mano, la cuestión es ¿estarán MITECO y MAPA dispuestos a un trabajo interministerial y un dialogo multisectorial que cree más soluciones que problemas?